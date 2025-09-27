El derbi madrileño vuelve a encender LaLiga 2025-26. Este sábado 27 de septiembre, el Atlético de Madrid recibe al Real Madrid en el Estadio Metropolitano por la séptima jornada, en un choque que promete emociones fuertes. El conjunto blanco llega como líder sólido del torneo, mientras que los colchoneros están obligados a reaccionar para no perder el paso en la tabla.

En México, el encuentro podrá verse EN VIVO por Sky Sports en televisión satelital y vía streaming en Sky Plus, la plataforma oficial de Sky. Aquí todos los detalles:

Horario del partido Atlético Madrid vs Real Madrid

España : 16:15

: 16:15 México (CDMX) : 8:15 AM

: 8:15 AM Estados Unidos (ET): 10:15 AM

Dónde ver en México

Televisión : Canal Sky Sports (paquetes Sky o VeTV).

: Canal Sky Sports (paquetes Sky o VeTV). Streaming : Sky Plus (app oficial para suscriptores).

: Sky Plus (app oficial para suscriptores). Dispositivos: Smart TV, celulares iOS/Android, tablets y PC.

Precios de Sky Sports en México

VeTV : desde $169 MXN/mes (incluye Sky Sports).

: desde $169 MXN/mes (incluye Sky Sports). Sky HD básico : desde $524 MXN/mes.

: desde $524 MXN/mes. Sky Plus: acceso gratuito con suscripción activa a Sky.

Opciones rápidas para no perderte el derbi