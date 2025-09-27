El corazón de Madrid volverá a latir con intensidad este sábado 27 de septiembre, cuando Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrenten en el esperado derbi capitalino, encuentro estelar de la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025. El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un duelo en el que la pasión, el orgullo y la jerarquía se medirán sin concesiones.
En el terreno de juego se darán cita figuras de primer nivel: Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo con 7 tantos, acompañado por Vinicius Jr. y la prometedora joya Franco Mastantuono. En el frente opuesto, Julián Álvarez arriba en estado de gracia tras un ‘hat-trick’ frente al Rayo Vallecano, junto al referente histórico rojiblanco, Antoine Griezmann.
Para quienes requieran la hora exacta y las señales de transmisión del choque entre merengues y colchoneros, a continuación se detallan los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro desde televisores inteligentes, ordenadores, tabletas o teléfonos móviles en diversos países.
En España, el derbi será emitido por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV) y LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+); además, estará disponible en streaming a través de Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.
En Alemania e Italia, la señal principal corresponderá a DAZN; adicionalmente, para el público alemán, la transmisión se complementará mediante WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO. En Francia, el encuentro podrá verse en beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.
En Estados Unidos, la emisión estará a cargo de ESPN Select (sustituto de ESPN+ a partir del 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (señal en español).
En México y Centroamérica —incluidos Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana— la cobertura será exclusiva de SKY Sports y SKY Plus.
En Sudamérica, el partido se verá por DIRECTV Sports (DSports), canales 610 SD y 1610 HD, y por el servicio de streaming DGO (DIRECTV Go) en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que en Bolivia y Paraguay estará disponible a través de Tigo Sports y Tigo Play.
Finalmente, en Puerto Rico, el encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid podrá seguirse por ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.
¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?
|Países
|Horario
|Canales TV / Streaming
|España
|16:15
|DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
|Estados Unidos
|10:15 am ET / 7:15 am PT
|ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
|México
|08:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Costa Rica
|08:15
|SKY Sports y SKY Plus
|El Salvador
|08:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Nicaragua
|08:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Guatemala
|08:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Honduras
|08:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Perú
|09:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Colombia
|09:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Ecuador
|09:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Panamá
|09:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Rep. Dominicana
|10:15
|SKY Sports y SKY Plus
|Venezuela
|10:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Bolivia
|10:15
|TiGo Sports y TiGo Play
|Puerto Rico
|10:15
|ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
|Cuba
|10:15
|Tele Rebelde
|Canadá
|10:15
|TSN y OneSoccer
|Argentina
|11:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Chile
|11:15
|DIRECTV Sports y DGO
|Brasil
|11:15
|Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
|Paraguay
|11:15
|TiGo Sports y TiGo Play
|Uruguay
|11:15
|DIRECTV Sports y DGO