MADRID (ESPAÑA), 27/09/2025.- Lista de horarios y canales de televisión de diferente países en el mundo para ver el partido entre Real Madrid y Atlético Madrid por la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital española. Composición de Noé Yactayo para MAG con foto de Oscar DEL POZO CAÑAS (AFP)
El corazón de Madrid volverá a latir con intensidad este sábado 27 de septiembre, cuando Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrenten en el esperado derbi capitalino, encuentro estelar de la Jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025. El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un duelo en el que la pasión, el orgullo y la jerarquía se medirán sin concesiones.

En el terreno de juego se darán cita figuras de primer nivel: Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo con 7 tantos, acompañado por Vinicius Jr. y la prometedora joya Franco Mastantuono. En el frente opuesto, Julián Álvarez arriba en estado de gracia tras un ‘hat-trick’ frente al Rayo Vallecano, junto al referente histórico rojiblanco, Antoine Griezmann.

Para quienes requieran la hora exacta y las señales de transmisión del choque entre merengues y colchoneros, a continuación se detallan los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro desde televisores inteligentes, ordenadores, tabletas o teléfonos móviles en diversos países.

En España, el derbi será emitido por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+; 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+; 114 Orange TV) y LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+); además, estará disponible en streaming a través de Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.

En Alemania e Italia, la señal principal corresponderá a DAZN; adicionalmente, para el público alemán, la transmisión se complementará mediante WOW, DAZN 2, Amazon Prime Video y SKY GO. En Francia, el encuentro podrá verse en beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1.

En Estados Unidos, la emisión estará a cargo de ESPN Select (sustituto de ESPN+ a partir del 21 de octubre de 2025), fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes (señal en español).

En México y Centroamérica —incluidos Costa Rica, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana— la cobertura será exclusiva de SKY Sports y SKY Plus.

En Sudamérica, el partido se verá por DIRECTV Sports (DSports), canales 610 SD y 1610 HD, y por el servicio de streaming DGO (DIRECTV Go) en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela; mientras que en Bolivia y Paraguay estará disponible a través de Tigo Sports y Tigo Play.

Finalmente, en Puerto Rico, el encuentro entre Real Madrid y Atlético de Madrid podrá seguirse por ESPN Deportes, NAICOM y DIRECTV Sports.

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga EA Sports 2025-26?

PaísesHorarioCanales TV / Streaming
España16:15DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, DAZN Spain, Movistar Plus y Amazon Prime Video
Estados Unidos10:15 am ET / 7:15 am PTESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes
México08:15SKY Sports y SKY Plus
Costa Rica08:15SKY Sports y SKY Plus
El Salvador08:15SKY Sports y SKY Plus
Nicaragua08:15SKY Sports y SKY Plus
Guatemala08:15SKY Sports y SKY Plus
Honduras08:15SKY Sports y SKY Plus
Perú09:15DIRECTV Sports y DGO
Colombia09:15DIRECTV Sports y DGO
Ecuador09:15DIRECTV Sports y DGO
Panamá09:15SKY Sports y SKY Plus
Rep. Dominicana10:15SKY Sports y SKY Plus
Venezuela10:15DIRECTV Sports y DGO
Bolivia10:15TiGo Sports y TiGo Play
Puerto Rico10:15ESPN Deportes, DIRECTV Sports y NAICOM
Cuba10:15Tele Rebelde
Canadá10:15TSN y OneSoccer
Argentina11:15DIRECTV Sports y DGO
Chile11:15DIRECTV Sports y DGO
Brasil11:15Zapping TV, Claro TV, Disney Plus Premium, SKY Plus, Vivo Play y ESPN Brasil
Paraguay11:15TiGo Sports y TiGo Play
Uruguay11:15DIRECTV Sports y DGO
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología dirigidas el público latino en USA, México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

