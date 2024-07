En caso no lo sepas, la Administración del Seguro Social (SSA) es la responsable de realizar pagos mensuales a todos sus beneficiarios. Por si no lo sabías, bajo ciertas condiciones, podrías recibir una pensión de hasta US$4,873 mensuales. ¿Quieres conocer los requisitos específicos? Te lo detallo aquí en esta nota que Gestión tiene para ti.

Es evidente que a mayor salario durante tus años de trabajo, mayores fueron tus aportaciones al Seguro Social, lo que se traduce en una pensión más alta, aunque con un tope máximo. Sin embargo, si tus ingresos fueron bajos, no podrás esperar una pensión elevada.

Por ello,es probable que el monto recibido del Seguro Social no cumpla con tus necesidades, obligándote a buscar otras fuentes de ingreso para subsistir mensualmente.

El importe de tu pensión de jubilación está determinado por tus ingresos y tu contribución al sistema a través de impuestos durante tu carrera laboral (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL PAGO DE US$4,873?

El método de pago de la Administración del Seguro Social hacia los beneficiarios es de manera mensual.

No obstante, debes cumplir ciertos criterios en específico para que el depósito de tu beneficio sea entregado sin inconvenientes. Algunos de estos factores:

Edad de jubilación

Es sabido que la edad es un factor importante a la hora de emitir los pagos para la SSA. Si no estás al tanto, puedes comenzar a recibir los beneficios a los 62 años de edad, aunque esto no te convendría ya que te podría reducir el cheque mensual hasta en un 30%.

Tiempo de trabajo realizado

La duración de tus contribuciones al sistema también es fundamental. Se recomienda haber trabajado al menos 35 años para maximizar tu beneficio.

Sueldo previo a la jubilación

El monto de tu cheque de jubilación depende de cuánto ganaste y cuánto contribuiste al sistema con tus impuestos durante tu vida laboral.

Planes de jubilación

Es fundamental conocer tu edad completa de jubilación, que varía según tu año de nacimiento, para planificar el momento óptimo de comenzar a recibir los beneficios y obtener el máximo provecho.

Junto con la decisión de cuándo cesar tu actividad laboral, es esencial entender cómo cada elección financiera a lo largo de los años influirá en tu beneficio de Seguridad Social.

Maximiza tus beneficios

Los nacidos entre 1940 y 1950, es crucial tomar medidas que optimicen los pagos de Seguridad Social.

Optar por recibir la pensión a los 70 años representa la estrategia más efectiva para asegurar el beneficio máximo, que podría alcanzar hasta $4,873 mensuales en 2024.

Conseguir beneficios extras

Cada año adicional que trabajas después de esta edad, hasta los 70 años, incrementa el monto mensual de tu beneficio.

Además, acumular 35 años de ingresos sólidos es clave para maximizar tus beneficios, dado que se calculan basándose en los 35 años con los salarios más altos.

ASÍ PUEDES ERECIBIR UNA PENSIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Los pagos de jubilación se determinan según los años de empleo y los ingresos reportados durante la carrera laboral de cada persona.

Para calificar para los beneficios del Seguro Social, se necesitan al menos 10 años de trabajo o 40 créditos, y el cálculo se basa en el promedio mensual de ingresos indexados durante hasta 35 años de empleo.

A la mayoría de ciudadanos estadounidense no les alcanza el dinero que reciben como jubilación (Foto: Pexels)

Si has tenido una trayectoria laboral breve o has ganado poco, es probable que tu pensión no sea suficiente para mantener un nivel de vida cómodo.