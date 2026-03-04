En 2026, Los Ángeles entra al horario de verano el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes saltan directamente a las 3:00 a. m. hora local. Ese día se pierde una hora de sueño, pero se gana luz en las tardes, algo clave para la vida diaria en la ciudad.

El horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes retroceden a la 1:00 a. m. y se recupera una hora. Esto sigue el esquema federal: segundo domingo de marzo para iniciar y primer domingo de noviembre para volver al horario estándar.

Calendario del horario de verano 2026 en Los Ángeles

Evento Fecha Hora oficial del cambio Ajuste del reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2:00 a. m. PT Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. PT Atrasar a 1:00 a. m.

Qué zonas del área de Los Ángeles están afectadas

Los Ángeles se rige por la hora del Pacífico (Pacific Time), al igual que todo California, y el cambio aplica de forma uniforme en el estado. Eso significa que si vives o trabajas en la ciudad de Los Ángeles o en ciudades vecinas del condado y del sur de California, todos se ajustan al mismo reloj.

Entre las zonas urbanas donde más notarás el cambio están: Downtown LA, Hollywood, Santa Monica, Pasadena, Long Beach, el Valle de San Fernando, el Valle de San Gabriel, Inglewood, Glendale y los corredores de autopistas como la I-5, la I-10 y la 405. Todas comparten la misma hora oficial, por lo que citas médicas, clases, vuelos, rodajes, eventos deportivos y conciertos se programan automáticamente según el nuevo horario.

Si te mueves entre Los Ángeles y otros husos horarios de Estados Unidos (por ejemplo, Mountain o Eastern Time), es importante recordar que esos estados también cambian la hora el mismo día, salvo excepciones como Arizona y Hawái, que no observan horario de verano. Esto ayuda a mantener alineados vuelos, videollamadas y operaciones de negocios a nivel nacional.

Guía práctica para ajustar tus relojes sin confundirte

La regla mnemotécnica sigue siendo “spring forward, fall back”: en marzo se adelanta una hora y en noviembre se atrasa. En la práctica, la mayoría de las personas en Los Ángeles deja que el cambio ocurra mientras duerme y ajusta lo que falta a la mañana siguiente.

Dispositivos que normalmente se actualizan solos:

Teléfonos móviles con la hora automática activada.

Computadoras, laptops y tabletas conectadas a internet.

Smart TV, relojes inteligentes y muchos sistemas de infoentretenimiento en autos recientes.

Dispositivos que conviene revisar manualmente:

Relojes de pared, despertadores analógicos y digitales antiguos.

Hornos, microondas, cafeteras programables y otros electrodomésticos.

Tableros de autos más antiguos, relojes de bicicletas o scooters sin sincronización automática.

Sistemas de riego, climatización o iluminación programada en casas, edificios y comercios.

Un buen hábito para la gente de Los Ángeles es usar el fin de semana del cambio de hora para revisar también alarmas, cámaras de seguridad y sistemas de acceso, sobre todo si trabajas en estudios, sets de filmación, oficinas abiertas 24/7 o negocios de hospitalidad. Esto reduce errores en turnos de trabajo y evita llegar una hora tarde o temprano a tu actividad.

Por qué existe el horario de verano y qué dice la ley

En Estados Unidos, el horario de verano está regulado por la ley federal: el esquema actual se estableció con el Energy Policy Act de 2005, que fijó el inicio en el segundo domingo de marzo y el final en el primer domingo de noviembre. California, y por tanto Los Ángeles, sigue estas fechas mientras no haya cambios aprobados por el Congreso.

La idea principal es desplazar una hora de luz hacia la tarde para favorecer actividades al aire libre, consumo en comercios y ciertas operaciones económicas. En una ciudad como Los Ángeles, eso se traduce en más claridad para practicar deporte, asistir a eventos, trabajar en producciones audiovisuales y moverse por la ciudad después de salir del trabajo.

A nivel político, en California se han planteado propuestas para hacer permanente el horario de verano o el estándar, pero cualquier cambio duradero necesita compatibilidad con la normativa federal y coordinación con otros estados. Hasta 2026, no hay aprobación para eliminar el cambio de hora, así que el esquema de adelantar en marzo y atrasar en noviembre se mantiene.

Consejos para que el cambio de hora no afecte tu rutina en LA

Aunque el ajuste es de solo 60 minutos, tu cuerpo sí nota el cambio, sobre todo al “perder” una hora en marzo. Puedes reducir el impacto si, unos días antes, te acuestas 15–20 minutos antes cada noche y ajustas gradualmente tu hora de despertar.

Además, es útil:

Confirmar los horarios de vuelos, conciertos y partidos del fin de semana del cambio, especialmente si compraste entradas con mucha anticipación.

Verificar la hora local en apps de movilidad, transporte público y servicios de delivery la noche del sábado y la mañana del domingo.

Evitar programar citas muy importantes justo a primera hora del domingo del cambio si sueles desorientarte con la hora.

Si vives, trabajas o estudias en Los Ángeles, tener claro este calendario y aplicar estos ajustes te ayuda a mantener tu agenda en orden, reducir estrés y aprovechar mejor las tardes largas que trae el horario de verano en 2026.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Los Ángeles 2026

1. ¿En qué fecha exacta cambia la hora en Los Ángeles en 2026?

El horario de verano inicia el 8 de marzo de 2026 y termina el 1 de noviembre de 2026.

2. ¿A qué hora debo ajustar el reloj?

El cambio se hace a las 2:00 a. m.: en marzo se adelanta a las 3:00 a. m. y en noviembre se atrasa a la 1:00 a. m.

3. ¿El cambio de hora afecta a conciertos, partidos y rodajes en Los Ángeles?

Sí, todos los eventos se programan según la hora oficial local, por lo que se adaptan automáticamente al nuevo horario.

4. ¿Los Ángeles podría dejar de cambiar la hora en el futuro?

Sólo si se aprueban reformas a nivel estatal y federal; por ahora mantiene el esquema de DST como el resto de California.

5. ¿Qué dispositivos cambian solos la hora en Los Ángeles?

La mayoría de celulares, computadoras, smart TV y relojes inteligentes se actualizan automáticamente si tienen hora en red activada.