La gran final del certamen de Miss Universo 2025 será el viernes 21 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. Hora de Centro / 8:00 p.m. Hora del Este / 5:00 p.m. Hora del Pacífico, mientras que en Puerto Rico dará inicio a las 9:00 p.m. ¿Quieres ver la transmisión del concurso en tu teléfono celular, PC, Smart TV o Tablet? La transmisión oficial en Puerto Rico y los Estados Unidos estará a cargo de WAPA Televisión, WAPA+, WAPA.TV y WAPA América. Aquí te contamos cuáles son los canales para acceder a dichas señales.

TAILANDIA, 20/11/2025.- Lista de canales de televisión y plataformas online para ver la gran final del Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre desde el Impact Arena, en la ciudad de Pak Kret, Tailandia. IMAGEN CREADA POR NOÉ YACTAYO CON FOTO CENTRAL DE CARL DE SOUZA DE LA AGENCIA AFP

¿Dónde ver WAPA TV EN VIVO, concurso Miss Universo 2025?

WAPA TV es el canal exclusivo de Puerto Rico para ver el certamen Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre. Pide el servicio en tu cableoperador de preferencia:

Canal 4.2 de Aire Digital

Canal 5 de Claro TV

Canal 27 de Dish

Canal 31 de Naciom

Canal 657 de DirecTV

Canales 44 y 244 HD de Liberty

¿Cómo ver WAPA América EN VIVO desde los Estados Unidos?

A continuación, te contamos acceder al canal WAPA América en los Estados Unidos.

Puedes acceder a la programación en vivo de WAPA América a través de servicios de streaming como FuboTV, YouTube TV y ViX.

También existe el canal WAPA+, disponible de forma gratuita en plataformas como The Roku Channel (canal 913), Samsung TV Plus (para televisores Samsung y móviles Galaxy), Fire TV, Canela.tv y Plex, específicamente creado para la diáspora puertorriqueña en EE. UU. Este canal ofrece hasta 70 horas semanales de contenido en vivo, incluyendo noticias, entretenimiento y especiales del canal principal de Puerto Rico.

La señal digital de WAPA+ y WAPA América te permite seguir programaciones como noticieros en vivo, eventos especiales y programas de entretenimiento en tu televisor inteligente, computadora, teléfono móvil o tablet, según la plataforma que prefieras

Horarios y canales de transmisión

El Miss Universo 2025 se realizará este jueves 20 de noviembre a partir de las 7:00 p.m. Hora de Centro / 8:00 p.m. Hora del Este / 5:00 p.m. Hora del Pacífico, mientras que en Puerto Rico dará inicio a las 9:00 p.m.

Dónde verlo:

Wapa Televisión (Puerto Rico)

(Puerto Rico) Wapa América (Estados Unidos: California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Michigan, entre otros)

(Estados Unidos: California, Florida, Nueva York, Texas, Illinois, Pensilvania, Michigan, entre otros) Wapa+ y wapa.tv (plataforma digital)