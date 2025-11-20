El telón se levantará sobre Miss Universo 2025 y el mundo contendrá el aliento ante un certamen que celebra la valentía, el talento y la fuerza transformadora de la mujer moderna. La actual reina, Victoria Kjær Theilvig, quien logró la primera corona para Dinamarca en 2024, entregará su título este jueves 20 de noviembre en el Impact Arena de Tailandia, escenario de una gala que promete deslumbrar con elegancia, diversidad y empoderamiento femenino ante más de 120 países. Cada detalle —desde la selección de candidatas hasta el innovador formato— reafirma que Miss Universo es mucho más que un concurso: una plataforma donde brillan la inspiración, el liderazgo y la mujer contemporánea ante millones de espectadores.

En esta edición participan países debutantes como Mayotte, Níger y Palestina, junto a naciones que retornan como Irak, Eslovenia, Haití, Suecia, Panamá, Ghana y Kosovo. Algunas de las candidatas más esperadas por expertos y audiencias son Fatima Bosch (México), Inna Moll (Chile), Karla Bacigalupo (Perú), Vanessa Pulgarín (Colombia), Nadia Mejía (Ecuador) y Ophély Mézino (Guadalupe). Destacan también las impulsadas por el voto popular, como Zashely Alicea (Puerto Rico) y Jennifer Ventura (República Dominicana).​

¿Cuáles son las nuevas reglas del Miss Universo 2025?

El concurso promueve la inclusión y diversidad: todas las concursantes deben ser mayores de 18 años, sin límite máximo de edad, y pueden participar mujeres casadas, divorciadas, con hijos o embarazadas. No se exigen medidas, cirugías ni estado civil específico. El requisito esencial es representar oficialmente a su país y mostrar residencia, liderazgo y legalidad, dentro del marco de los valores modernos del certamen.​

¿Cómo es la dinámica y las etapas del certamen?

El evento inicia con entrevistas privadas y pasarelas en trajes típicos, de baño y de gala, así como pruebas de comunicación. El jurado selecciona primeramente a 30 semifinalistas, después a las 10 finalistas y finalmente a un Top 5, quienes responden preguntas en vivo. Los premios Miss Simpatía y Mejor Traje Típico se deciden en parte por votación digital del público.​

¿Quiénes conducen y cómo se puede ver el evento?

Steve Byrne será el presentador principal, junto a Dayanara Torres (Miss Universo 1993) y R’Bonney Gabriel (Miss Universo 2022) como corresponsales de backstage. El espectáculo contará con la actuación musical de Jeff Satur. La gala podrá seguirse en vivo, según región, por Telemundo Internacional, Peacock TV y el canal oficial de Miss Universo en YouTube en horarios adaptados para América Latina.​

¿Quiénes integran el jurado y cómo evalúan a las participantes?

El jurado internacional está compuesto por figuras multidisciplinarias como Andrea Meza (Miss Universo 2020), Romero Britto (artista brasileño), Sharon Fonseca (modelo/empresaria venezolana) e Ismael Cala (periodista y escritor cubano-estadounidense). Los criterios incluyen mensaje, presencia escénica, impacto social y desenvolvimiento bajo presión. Sobre el camino, Omar Harfouch y Claude Makélélé renunciaron antes del certamen.​

¿Quiénes son las favoritas para ganar la corona del Miss Universo 2025?

Los analistas internacionales de concursos de belleza, las casas de apuestas y las tendencias en redes sociales ya señalan a sus favoritas:

Bereniece Dickenson (Miss Turks & Caicos Islands)

Inna Moll (Miss Chile)

Mahyla Roth (Miss Costa Rica)

Stephany Abasali (Miss Venezuela)

Lee Suyeon (Miss Corea del Sur)

Nadia Mejía (Miss Ecuador)

Veena Pravenar (Miss Tailandia)

Fátima Bosch (Miss México)

Jaime Vanderberg (Miss Canadá)

Vanessa Pulgarín (Colombia)

¿A qué hora ver la final del Miss Universo 2025? Horarios en el mundo

19:00 horas en México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba y Canadá

21:00 horas en Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Bolivia

22:00 horas en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil

01:00 horas del viernes 21 de noviembre en Reino Unido e Irlanda

02:00 horas del viernes 21 de noviembre en España, Italia, Francia y Alemania

Horarios en Estados Unidos

8 p.m. ET en Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida (este), Virginia, Ohio y Michigan

7 p.m. CT en Texas, Illinois, Luisiana, Alabama, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Misuri, Arkansas, Kansas (este) y Tennessee (oeste)

6 p.m. MT en Colorado, Nuevo México, Utah, Wyoming y Montana

5 p.m. PT en California, Nevada, Washington y Oregón

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025 EN VIVO y ONLINE?

Estados Unidos : Telemundo y Peacock TV

: Telemundo y Peacock TV Países de Latinoamérica : Telemundo Internacional y Canal de YouTube de Miss Universo

: Telemundo Internacional y Canal de YouTube de Miss Universo México : Imagen Televisión

: Imagen Televisión Venezuela : Venevisión y Venevisión Play

: Venevisión y Venevisión Play Colombia : RCN Televisión

: RCN Televisión Guatemala : Azteca Guate

: Azteca Guate Chile : Canal 13

: Canal 13 Puerto Rico : WAPA TV

: WAPA TV El Salvador : Canal 21 y Megavisión

: Canal 21 y Megavisión Costa Rica : Canal 38 de ¡OPA!

: Canal 38 de ¡OPA! República Dominican a: Canal 8 de Telemedios

a: Canal 8 de Telemedios España: Canal de YouTube de Miss Universo

Lista completa de candidatas al Miss Universo 2025

Miss Albania — Flavia Harizaj, 25

Miss Angola — Maria Cunha, 22

Miss Argentina — Aldana Masset, 25

Miss Armenia — Peggy Garabekian, 30

Miss Aruba — Hannah Arends, 28

Miss Australia — Lexie Brant, 22

Miss Bahamas — Maliqué Maranda Bowe, 24

Miss Bangladés — Tangia Methila, 33

Miss Bélgica — Karen Jansen, 24

Miss Belice — Isabella Zabaneh, 21

Miss Bielorrusia — Alena Kucheruk, 18

Miss Birmania — Myat Yadanar Soe, 22

Miss Bolivia — Yessica Hausermann, 25

Miss Bonaire — Nicole Peiliker-Visser, 42

Miss Botsuana — Lillian Andries, 30

Miss Brasil — Gabriela Lacerda, 24

Miss Bulgaria — Gaby Guha, 26

Miss Cabo Verde — Priscilla Gomes, 32

Miss Camboya — Thai Neary Socheata, 30

Miss Canadá — Jaime VandenBerg, 28

Miss Chile — María Ignacia Moll, 28

Miss China — Zhao Na, 20

Miss Colombia — Vanessa Pulgarín, 34

Miss Corea del Sur — Su-yeon Lee, 30

Miss Costa de Marfil — Olivia Yacé, 27

Miss Costa Rica — Mahyla Roth, 26

Miss Croacia — Laura Gnjatović, 23

Miss Cuba — Lina Luaces, 23

Miss Curazao — Camille Thomas, 26

Miss Dinamarca — Monique Sonne, 21

Miss Ecuador — Nadia Mejia, 29

Miss Egipto — Sabrina Maged, 23

Miss El Salvador — Giulia Zanoni, 20

Miss Emiratos Árabes Unidos — Mariam Mohamed, 26

Miss Eslovaquia — Viktoria Güllová, 20

Miss Eslovenia — Hana Klaut, 29

Miss España — Andrea Valero, 28

Miss Estados Unidos — Audrey Eckert, 23

Miss Estonia — Brigitta Schaback, 28

Miss Filipinas — Ahtisa Manalo, 28

Miss Finlandia — Sarah Dzafce, 22

Miss Francia — Eve Gilles, 22

Miss Ghana — Andromeda Osam-Peters, 37

Miss Gran Bretaña — Danielle Latimer, 36

Miss Grecia — Mary Chatzipavlou, 31

Miss Guadalupe — Ophély Mézino, 26

Miss Guatemala — Raschel Paz, 25

Miss Guinea — Tiguidanké Bérété, 23

Miss Guinea Ecuatorial — Carmen Obama, 19

Miss Guyana — Chandini Baljor, 22

Miss Haití — Melissa Sapini, 22

Miss Honduras — Alejandra Fuentes, 31

Miss Hong Kong — Li Shi Yi, 27

Miss Hungría — Kincső Dezsényi, 21

Miss India — Manika Wishwakarma, 22

Miss Indonesia — Sanly Liu, 29

Miss Irak — Hanin Al Qoreishy, 27

Miss Irlanda — Aadya Srivastava, 18

Miss Islas Caimán — Tahiti Seymour, 22

Miss Islas Turcas y Caicos — Bereniece Dickenson, 22

Miss Islas Vírgenes Británicas — Olivia Freeman, 22

Miss Islas Vírgenes de los Estados Unidos — Britanny Robinson, 33

Miss Israel — Melanie Shiraz, 26

Miss Italia — Lucilla Nori, 25

Miss Jamaica — Gabrielle Henry, 29

Miss Japón — Kaori Hashimoto, 21

Miss Kazajistán — Dana Almasova, 20

Miss Kirguistán — Mary Kuvakova, 19

Miss Kosovo — Dorea Shala, 24

Miss Laos — Daeng Lattana Munvilay, 31

Miss Latina — Yamilex Hernández, 29

Miss Letonia — Meldra Rosenberg, 23

Miss Líbano — Sarah Leena Bou Jaoude, 20

Miss Macao — Xiaotong Feng, 23

Miss Malasia — Chloe Lim, 27

Miss Malta — Julia Ann Cluett, 27

Miss Martinica — Célya Abatucci, 31

Miss Mauricio — Aurélie Alcindor, 31

Miss Mayotte — Nourya Aboutoihi, 25

Miss México — Fátima Bosch, 25

Miss Moldavia — Maria Ignat, 26

Miss Namibia — Johanna Swartbooi, 27

Miss Nepal — Sanya Adhikari, 23

Miss Nicaragua — Itza Castillo, 30

Miss Nigeria — Onyinyechi Basil, 25

Miss Noruega — Leonora Lysglimt-Rødland, 19

Miss Nueva Zelanda — Abbigail Sturgin, 28

Miss Países Bajos — Nathalie Mogbelzada, 28

Miss Pakistán — Roma Riaz, 25

Miss Palestina — Nadeen Ayoub, 30

Miss Panamá — Mirna Caballini, 22

Miss Paraguay — Yanina Gómez, 28

Miss Perú — Karla Bacigalupo, 33

Miss Polonia — Emily Reng, 19

Miss Portugal — Camila Vitorino, 26

Miss Puerto Rico — Zashely Alicea, 26

Miss República Checa — Michaela Tomanová, 27

Miss República Democrática del Congo — Dorcas Dienda, 31

Miss República Dominicana — Jennifer Ventura, 28

Miss Ruanda — Solange Tuyishime Keita, 44

Miss Rumania — Cătălina Jacob, 28

Miss Rusia — Anastasia Venza, 22

Miss Santa Lucía — Shianne Smith, 20

Miss Senegal — Ndeye Ngoné Diagne, 26

Miss Serbia — Jelena Egorova, 28

Miss Singapur — Annika Sager, 25

Miss Sri Lanka — Lihasha Lindsay-White, 27

Miss Sudáfrica — Melissa Nayimuli, 29

Miss Suecia — Daniella Lundqvist, 26

Miss Suiza — Naima Acosta, 20

Miss Tailandia — Praveenar Singh, 29

Miss Tanzania — Naisae Yona, 28

Miss Trinidad y Tobago — Latifah Morris, 31

Miss Turquía — Ceren Arslan, 26

Miss Ucrania — Sofiya Tkachuk, 26

Miss Uruguay — Valeria Baladan, 24

Miss Venezuela — Stephany Abasali, 25

Miss Vietnam — Huong Giang, 33

Miss Zambia — Kunda Mwamulima, 29

Miss Zimbabue — Lyshanda Moyas, 26

FAQ: Preguntas frecuentas de la final del Miss Universo 2025

¿Cuándo y dónde es la final?

El 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena, Pak Kret, Tailandia; en América Latina podrá verse la noche del jueves 20.​

¿Quién es el conductor principal?

Steve Byrne, con Dayanara Torres y R’Bonney Gabriel en backstage.​

¿Cómo se elige a la ganadora?

Combinando la evaluación del jurado y votaciones digitales tras las diferentes rondas.​

¿Existen requisitos de edad o estado civil?

Solo mayoría de edad y representación oficial; no hay restricciones adicionales.​

¿Dónde ver la transmisión?

Telemundo Internacional, Peacock TV y YouTube, según la región.​

¿Por cuánto tiempo es el reinado?

La ganadora ostenta el título durante un año, participando en campañas y actividades oficiales.