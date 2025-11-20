Este jueves 20 de noviembre, Telemundo estará a cargo de la transmisión desde Estados Unidos de la gran final del Miss Universo 2025, que se desarrolla esta semana en Tailandia. El evento iniciará a partir de las 20:00 horas Tiempo del Este y también podrás seguirlo mediante Peacock TV . Son 30 las finalistas que lucharán por heredar la corona de Victoria Kjær Theilvig, que fue la ganadora del año previo.

El momento en que Victoria Kjaer Theilvig fue coronada en la 73° edición del certamen Miss Universo. (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

¿Cómo ver Telemundo EN VIVO, Miss Universo 2025 por streaming desde EE.UU.?

Se puede ver Telemundo en streaming mediante su app oficial con acceso de proveedor de TV y a través de plataformas OTT como Peacock, Hulu Live TV, YouTube TV y Fubo, con disponibilidad sujeta a región y derechos de transmisión. En las siguientes opciones para seguir la transmisión de la Final del Miss Universo 2025.

App Telemundo (iOS/Android) : permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast.

: permite ver TV en vivo 24/7 iniciando sesión con el proveedor de TV; ofrece episodios al día siguiente y algunos créditos gratis sin login, compatible con Chromecast. Peacock : incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos.

: incluye muchas series y catálogos de Telemundo bajo demanda; no transmite simultáneo en el horario de emisión inicial, pero permite ponerse al día con temporadas recientes y clásicos. Hulu + Live TV : integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos.

: integra la señal de Telemundo en mercados compatibles dentro de Estados Unidos, con prueba para nuevos usuarios en algunos casos. YouTube TV : ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes.

: ofrece canales locales incluyendo Telemundo en áreas disponibles, con DVR en la nube y prueba gratuita según promociones vigentes. Fubo: incluye Telemundo en planes deportivos.

Loading...

¿Dónde ver Telemundo Internacional EN VIVO, Miss Universo 2025?

Lista de canales de Telemundo Internacional en los países de Latinoamérica.

México — Total Play (277 HD), Izzi (205 y 912), Sky (415 y 1226 HD), Megacable (214 SD y 1214 HD) y Star TV (223)

— Total Play (277 HD), Izzi (205 y 912), Sky (415 y 1226 HD), Megacable (214 SD y 1214 HD) y Star TV (223) Argentina — Antina (99), DIRECTV (231), Telecentro (308 Digital y 1081 HD), Gigared (650 HD), Cablevisión (331 Digital HD), Express (609), Digital (842 HD), Claro TV (323 HD) y Cablevisión Flow (331 HD)

— Antina (99), DIRECTV (231), Telecentro (308 Digital y 1081 HD), Gigared (650 HD), Cablevisión (331 Digital HD), Express (609), Digital (842 HD), Claro TV (323 HD) y Cablevisión Flow (331 HD) Chile — DirecTV (231), Movistar TV (381), Claro TV (145 y 645), TuVes HD (318), Entel TV HD (149), Cable de la Costa (19 SD y 305 HD), GTD/Telsur (142 SD y 868 HD) y Zapping (47)

— DirecTV (231), Movistar TV (381), Claro TV (145 y 645), TuVes HD (318), Entel TV HD (149), Cable de la Costa (19 SD y 305 HD), GTD/Telsur (142 SD y 868 HD) y Zapping (47) Colombia — DirecTV (231), Claro TV (446 SD y 1446 HD), Movistar TV (381), TiGO (150, 160 SD y 367 HD), Conexión Digital Express (12), Colcable (24 HD, 30 Analógico y 72) y ETB (181 HD)

— DirecTV (231), Claro TV (446 SD y 1446 HD), Movistar TV (381), TiGO (150, 160 SD y 367 HD), Conexión Digital Express (12), Colcable (24 HD, 30 Analógico y 72) y ETB (181 HD) Ecuador — DirecTV (231), CNT TV (157), Claro TV (260 SD y 760 HD), Grupo TV Cable (618) y Alfa TV (65)

— DirecTV (231), CNT TV (157), Claro TV (260 SD y 760 HD), Grupo TV Cable (618) y Alfa TV (65) Venezuela — DirecTV Simple TV (231), Movistar TV (381), Inter Satelital (318), Inter (28), Netuno (11), Planet Cable (65), Cable Imagen (44) y Vencable (18)

— DirecTV Simple TV (231), Movistar TV (381), Inter Satelital (318), Inter (28), Netuno (11), Planet Cable (65), Cable Imagen (44) y Vencable (18) Uruguay — DirecTV (231), Montecable (309) y TCC (344)

— DirecTV (231), Montecable (309) y TCC (344) Paraguay — Claro TV (72), Personal TV (318), Personal Flow (71) y TiGO (54 SD y 202 HD)

— Claro TV (72), Personal TV (318), Personal Flow (71) y TiGO (54 SD y 202 HD) Bolivia — Entel (103), Inter Satelital (318), Cotas (413) y TiGO (624 SD y 776 HD)

— Entel (103), Inter Satelital (318), Cotas (413) y TiGO (624 SD y 776 HD) Panamá — Sky (214 y 1226 HD), Cable Onda (458 SD y 1458 HD), +Móvil (459 HD) y TiGO (609)

— Sky (214 y 1226 HD), Cable Onda (458 SD y 1458 HD), +Móvil (459 HD) y TiGO (609) República Dominican a — Sky (214 SD y 1226 HD), Claro TV (208, 221 SD, 693 y 1221 HD), Altice (260), Telecable Global (35), Analógico (504 Digital) y Viva (121)

a — Sky (214 SD y 1226 HD), Claro TV (208, 221 SD, 693 y 1221 HD), Altice (260), Telecable Global (35), Analógico (504 Digital) y Viva (121) Costa Rica — Sky (214 SD y 1226 HD), TiGO (143) y Telecable (100)

— Sky (214 SD y 1226 HD), TiGO (143) y Telecable (100) Honduras — Sky (214 SD y 1226 HD), Claro TV (58 Analógico y 114 Digital) y TiGO (52 Analógico y 143 Digital)

— Sky (214 SD y 1226 HD), Claro TV (58 Analógico y 114 Digital) y TiGO (52 Analógico y 143 Digital) El Salvador — Sky (214 SD y 1226 HD), TiGO (202, 143 SD y 1355 HD) y Claro TV (114 SD y 1151 HD)

— Sky (214 SD y 1226 HD), TiGO (202, 143 SD y 1355 HD) y Claro TV (114 SD y 1151 HD) Guatemala — Sky (214 SD y 1226 HD) y Claro TV (116 SD y 1116 HD)

¿Dónde ver Peacock TV EN VIVO, Final Miss Universo 2025 desde USA?

El servicio de streaming de NBCUniversal cuesta $8 al mes (o $80 al año) para el plan Peacock Premium con publicidad, o $14 al mes (o $140 al año) para el plan Peacock Premium Plus sin publicidad.

Planes de Peacock TV Mensual Anual Peacock Premium (con anuncios) $8 $80 Peacock Premium Plus (sin anuncios) $14 $140

Ambos planes incluyen acceso a películas ganadoras del Óscar, series de la NBC, series originales de Peacock y, también, todos los eventos como la Final del Miss Universo 2025.

Peacock TV no ofrece una prueba gratuita pero puedes obtener una suscripción gratuita a Peacock Premium con una membresía de Instacart+ o ahorrar hasta $5 al mes al pagar con una Mastercard World o World Elite.

¿Cómo registrarte en Peacock TV?

Visita el sitio web de Peacock.

Elija un plan (Premium o Premium Plus).

Crea una cuenta ingresando tu correo electrónico y estableciendo una contraseña.

Agregue los detalles de pago para los planes Premium y confirme.

Una vez completado, podrás comenzar a transmitir instantáneamente en los dispositivos compatibles.

¿En qué dispositivos puedo ver Peacock TV?

Lisa completa:

Televisores inteligentes : modelos Samsung, LG y Vizio.

: modelos Samsung, LG y Vizio. Dispositivos de transmisión : Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Chromecast.

: Roku, Amazon Fire TV, Apple TV y Chromecast. Consolas de juegos : PlayStation y Xbox.

: PlayStation y Xbox. Móvil : dispositivos iOS y Android.

: dispositivos iOS y Android. Navegadores web: acceda a Peacock en Windows o macOS a través de Chrome, Safari o Edge.

Canales deportivos en Peacock

Peacock cuenta con una impresionante selección de canales deportivos con cobertura en vivo y resúmenes de las principales ligas. Esta sólida oferta deportiva convierte a Peacock en uno de los favoritos de los aficionados al deporte. Los suscriptores pueden disfrutar de:

Partidos de fútbol de la Premier League.

Eventos y especiales exclusivos de la WWE.

NBC Sports para una cobertura deportiva integral.

Canal de Golf para los principales torneos y análisis.