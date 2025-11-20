Vanessa Pulgarín, de 34 años, será la representante encargada de intentar traer la corona del Miss Universo 2025 en la Gran Final que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre, a las 20:00 horas de Bogotá, desde el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Miss Colombia confía en realizar una destacada presentación y convertirse en la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig. ¿Quieres ver la transmisión del certamen de belleza en televisión abierta o por internet? La cobertura oficial para el público colombiano estará a cargo del Canal RCN Televisión. Aquí te contamos los canales y números que debes marcar, según tu cableoperador de preferencia (Movistar TV, Claro TV y TiGo STAR).

¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, la final del Miss Universo 2025 en Colombia?

RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta la final del Miss Universo 2025 y cableoperadores de Movistar TV y Claro TV.

TV abierta

Canal 15 de señal abierta

Movistar TV

Canal 160 de Movistar TV

Claro TV

Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV

Canal 4 de Bogotá en Claro TV

Canal 5 de Cali en Claro TV

Canal 9 de Barranquilla en Claro TV

Canal 9 de Medellín en Claro TV

Canal 31 de Cartagena en Claro TV

Canal 478 de Claro TV (Global)

TiGo StAR

Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR

Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR

Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR

Canal 9 de Cali en TiGo STAR

Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR

Canal 30 de Manizales en TiGo STAR

Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR

¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?

Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial para poder ver la final del Miss Universo 2025.

Para ver RCN Televisión desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.

Programación del Canal RCN hoy, jueves 20 de noviembre 2025

06:00 — Noticias RCN

07:30 — Mañana express

09:30 — Buen día, Colombia

12:30 — Noticias RCN

14:30 — Caso Cerrado

15:30 — Mujeres sin filtro

16:30 — Caso Cerrado

17:00 — La Rosa de Guadalupe

19:00 — Noticiero de la Cámara

19:30 — Noticias RCN

20:00 — Miss Universe

23:00 — Enfermeras

23:30 — Noticias RCN

¿Quién es Vanessa Pulgarín? Breve biografía de la Miss Colombia 2025

Vanessa Pulgarin es una reconocida modelo de belleza colombiana y creadora de contenido nacida el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, Colombia, quien alcanzó el título de Miss Colombia en 2017 y desde entonces ha desfilado internacionalmente en países como Sri Lanka, Costa Rica y su tierra natal, además de acumular más de 410,000 seguidores en su cuenta de Instagram, vanepulgarin.

Antes de iniciar su carrera en el modelaje en 2016, estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana, y a lo largo de su trayectoria profesional ha protagonizado llamativas sesiones fotográficas con jirafas, helicópteros y en la Reserva Nacional de Maasai Mara en Kenia. Nacida y criada en Medellín, comparte el honor de ser Miss Colombia con figuras como Laura González Ospina y Ariadna Gutiérrez.​

Nombre: Vanessa Pulgarín

Edad: 34 años

Lugar de nacimiento: Medellín, Colombia

Signo: Virgo

Estudios: Universidad Pontificia Bolivariana

Horario, TV y dónde ver en vivo la final del Miss Universo 2025 en Colombia

Fecha : Jueves 20 de noviembre 2025

: Jueves 20 de noviembre 2025 Evento : Miss Universo 2025

: Miss Universo 2025 Hora : 20:00 de Bogotá (8 p.m. ET / 5 p.m. PT)

: 20:00 de Bogotá (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) Canal : RCN Televisión

: RCN Televisión Lugar: Impact Arena de Pak Kret, Tailandia