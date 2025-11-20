Vanessa Pulgarín, de 34 años, será la representante encargada de intentar traer la corona del Miss Universo 2025 en la Gran Final que se llevará a cabo este jueves 20 de noviembre, a las 20:00 horas de Bogotá, desde el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Miss Colombia confía en realizar una destacada presentación y convertirse en la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig. ¿Quieres ver la transmisión del certamen de belleza en televisión abierta o por internet? La cobertura oficial para el público colombiano estará a cargo del Canal RCN Televisión. Aquí te contamos los canales y números que debes marcar, según tu cableoperador de preferencia (Movistar TV, Claro TV y TiGo STAR).
¿Dónde ver Canal RCN EN VIVO, la final del Miss Universo 2025 en Colombia?
RCN Televisión transmite en vivo y en señal abierta la final del Miss Universo 2025 y cableoperadores de Movistar TV y Claro TV.
TV abierta
- Canal 15 de señal abierta
Movistar TV
- Canal 160 de Movistar TV
Claro TV
- Canal 3 de Bucaramanga en Claro TV
- Canal 4 de Bogotá en Claro TV
- Canal 5 de Cali en Claro TV
- Canal 9 de Barranquilla en Claro TV
- Canal 9 de Medellín en Claro TV
- Canal 31 de Cartagena en Claro TV
- Canal 478 de Claro TV (Global)
TiGo StAR
- Canal 4 de Bogotá (Análogo) en TiGo STAR
- Canal 4 de Bogotá (Digital) en TiGo STAR
- Canal 4 de Villavicencio en TiGo STAR
- Canal 9 de Cali en TiGo STAR
- Canal 12 de Bucaramanga en TiGo STAR
- Canal 30 de Manizales en TiGo STAR
- Canal 31 de Cartagena en TiGo STAR
¿Cómo mirar Canal RCN EN VIVO GRATIS por Internet?
Si deseas ver la programación habitual del Canal RCN EN VIVO y GRATIS por Internet. Solo necesitas ingresar al sitio web oficial para poder ver la final del Miss Universo 2025.
Para ver RCN Televisión desde los Estados Unidos o cualquier otro país del extranjero, necesitas una VPN confiable —que no sea de páginas de dudosa procedencia– para poder ingresar al sitio web con una IP local. Así podrás acceder al contenido en tiempo real.
Programación del Canal RCN hoy, jueves 20 de noviembre 2025
- 06:00 — Noticias RCN
- 07:30 — Mañana express
- 09:30 — Buen día, Colombia
- 12:30 — Noticias RCN
- 14:30 — Caso Cerrado
- 15:30 — Mujeres sin filtro
- 16:30 — Caso Cerrado
- 17:00 — La Rosa de Guadalupe
- 19:00 — Noticiero de la Cámara
- 19:30 — Noticias RCN
- 20:00 — Miss Universe
- 23:00 — Enfermeras
- 23:30 — Noticias RCN
¿Quién es Vanessa Pulgarín? Breve biografía de la Miss Colombia 2025
Vanessa Pulgarin es una reconocida modelo de belleza colombiana y creadora de contenido nacida el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, Colombia, quien alcanzó el título de Miss Colombia en 2017 y desde entonces ha desfilado internacionalmente en países como Sri Lanka, Costa Rica y su tierra natal, además de acumular más de 410,000 seguidores en su cuenta de Instagram, vanepulgarin.
Antes de iniciar su carrera en el modelaje en 2016, estudió en la Universidad Pontificia Bolivariana, y a lo largo de su trayectoria profesional ha protagonizado llamativas sesiones fotográficas con jirafas, helicópteros y en la Reserva Nacional de Maasai Mara en Kenia. Nacida y criada en Medellín, comparte el honor de ser Miss Colombia con figuras como Laura González Ospina y Ariadna Gutiérrez.
- Nombre: Vanessa Pulgarín
- Edad: 34 años
- Lugar de nacimiento: Medellín, Colombia
- Signo: Virgo
- Estudios: Universidad Pontificia Bolivariana
Horario, TV y dónde ver en vivo la final del Miss Universo 2025 en Colombia
- Fecha: Jueves 20 de noviembre 2025
- Evento: Miss Universo 2025
- Hora: 20:00 de Bogotá (8 p.m. ET / 5 p.m. PT)
- Canal: RCN Televisión
- Lugar: Impact Arena de Pak Kret, Tailandia