La Gran Final de Miss Universo 2025 tendrá lugar en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. El evento se celebrará este 21 de noviembre a las 9:00 pm. (hora de Caracas). ¿Quieres saber el canal que transmite el juego de La Vinotinto EN VIVO y GRATIS desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La cobertura oficial para el público venezolano se verá por señal abierta de Venevisión y la app de Venevisión Play. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.
¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Miss Universo 2025 EN DIRECTO ONLINE?
Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar toda la cobertura del certamen de belleza de Miss Universo 2025 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE.
- Canal 4 de señal abierta
- Canal 6 de Cabel Visión
- Canal 21 de Intercable
- Canal 273 de Simple TV en DIRECTV
¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Miss Universo 2025 GRATIS por Streaming?
Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.
Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela y Argentina.
Horario, TV y dónde ver online el Miss Universo 2025
- Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025
- Horario: 8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)
- TV: Venevisión
- Streaming: Venevisión Play
- Evento: 74° edición del Miss Universo 2025
- Lugar: Impact Arena en Pak Kret, Tailandia