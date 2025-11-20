La Gran Final de Miss Universo 2025 tendrá lugar en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. El evento se celebrará este 21 de noviembre a las 9:00 pm. (hora de Caracas) . ¿Quieres saber el canal que transmite el juego de La Vinotinto EN VIVO y GRATIS desde tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La cobertura oficial para el público venezolano se verá por señal abierta de Venevisión y la app de Venevisión Play. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

Conoce por qué canal TV y dónde ver online el Miss Universo 2025 en vivo y en directo este jueves 20 de noviembre. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Miss Universo 2025 EN DIRECTO ONLINE?

Venevisión se puede ver por el Canal 4 de Señal Abierta en Venezuela y, también, en los cableoperadores de Cabel Visión, Intercable y DIRECTV (Simple TV). Aquí podrás mirar toda la cobertura del certamen de belleza de Miss Universo 2025 EN VIVO EN DIRECTO ONLINE.

Canal 4 de señal abierta

Canal 6 de Cabel Visión

Canal 21 de Intercable

Canal 273 de Simple TV en DIRECTV

¿Cómo ver Venevisión Play EN VIVO, Miss Universo 2025 GRATIS por Streaming?

Para seguir la transmisión en vivo y sin costo, acceda a la plataforma oficial en venevisionplay.com. La aplicación Venevisión Play está disponible para iOS y Android. Una vez dentro, podrás ver la programación de Venevisión EN VIVO desde teléfono móvil, PC, Smart TV o tablet, de acuerdo con la disponibilidad del servicio en tu región.

Si en caso te encuentres en el extranjero, posiblemente, necesitas una VPN legal y segura para poder ver la transmisión completa de Venevisión con el partido entre Venezuela y Argentina.

Horario, TV y dónde ver online el Miss Universo 2025

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025

jueves 20 de noviembre de 2025 Horario: 8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)

8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI) TV : Venevisión

: Venevisión Streaming : Venevisión Play

: Venevisión Play Evento: 74° edición del Miss Universo 2025

74° edición del Miss Universo 2025 Lugar: Impact Arena en Pak Kret, Tailandia