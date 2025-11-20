Conoce en qué canales TV abierta y señal online pasan el Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre desde Bangkok, Tailandia. (Foto: Composición Gestión Mix)
El certamen de belleza más importante del planeta está por comenzar. El Miss Universo 2025 no es solo un concurso; es un fenómeno cultural que celebra la belleza, la inteligencia y el empoderamiento femenino. Este año, la emoción se eleva al máximo ya que la edición número 74 regresa a uno de sus escenarios favoritos: Tailandia, la tierra de las sonrisas, que promete una gala final inolvidable. Si te encuentras en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de TV y señal online para seguir la cobertura completa en diferentes dispositivos móviles.

Con el lema “The Power of Love”, 120 candidatas de todo el mundo se han reunido en el país asiático para iniciar la carrera por la corona, actualmente en manos de la espectacular reina saliente, la danesa Victoria Kjaer. La gran final se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, una locación que garantiza un espectáculo de alta producción y brillo internacional.

En qué canal pasa el Miss Universo 2025 EN VIVO y EN DIRECTO por TV

Estos son los canales de televisión que pasan el Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre en los siguientes países:

PaísCadena de Televisión (Transmisor)Candidata de Miss Universo 2025
ColombiaRCN Televisión (Canal RCN)Vanessa Pulgarín
MéxicoImagen TVFátima Bosch
Puerto RicoWAPA TelevisiónZashely Alicea
ChileCanal 13María Ignacia Moll
República DominicanaCanal 8 de TelemediosJennifer Ventura
Costa Rica¡OPA! Canal 38Mahyla Roth
GuatemalaTV Azteca Guate(Candidata Nacional)
HondurasTV Azteca Honduras(Candidata Nacional)
NicaraguaGrupo Megavisión (Canal 21 y Canal 19)(Candidata Nacional)

¿Dónde ver Miss Universo 2025 EN VIVO y ONLINE?

Estos son los canales TV y streaming online para ver el Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre en diferentes partes del mundo.

Plataforma / CanalCobertura GeográficaNotas Clave
Telemundo InternacionalGran parte de LatinoaméricaTransmisión tradicional por cable.
YouTube (Canal Oficial de MU)Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.Opción de
streaming
gratuita para la mayoría de países de Latam.
Telemundo
(Señal local)		Estados Unidos (EE. UU.)Transmisión por televisión abierta/cable en EE. UU.
Peacock TVEstados Unidos (EE. UU.)Plataforma de
streaming
oficial para el público estadounidense.

Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss Universo 2025

Este viernes 21 de noviembre se celebrará Miss Universo 2025 desde el Impact Arena en Bangkok, Tailandia. La transmisión comenzará a las 8:00 a. m. (hora tailandesa), es decir, a la 1:00 a. m. en España. El público podrá seguir la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través del canal de YouTube de Miss Universo, ya que no cuenta con emisión oficial por televisión.

  • Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025
  • Horario: 8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)
  • Evento: 74° edición del Miss Universo 2025
  • Lugar: Impact Arena en Pak Kret, Tailandia
