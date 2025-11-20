El certamen de belleza más importante del planeta está por comenzar. El Miss Universo 2025 no es solo un concurso; es un fenómeno cultural que celebra la belleza, la inteligencia y el empoderamiento femenino. Este año, la emoción se eleva al máximo ya que la edición número 74 regresa a uno de sus escenarios favoritos: Tailandia, la tierra de las sonrisas, que promete una gala final inolvidable. Si te encuentras en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, te comparto la lista de canales de TV y señal online para seguir la cobertura completa en diferentes dispositivos móviles.

Con el lema “The Power of Love”, 120 candidatas de todo el mundo se han reunido en el país asiático para iniciar la carrera por la corona, actualmente en manos de la espectacular reina saliente, la danesa Victoria Kjaer. La gran final se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Bangkok, una locación que garantiza un espectáculo de alta producción y brillo internacional.

En qué canal pasa el Miss Universo 2025 EN VIVO y EN DIRECTO por TV

Estos son los canales de televisión que pasan el Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre en los siguientes países:

País Cadena de Televisión (Transmisor) Candidata de Miss Universo 2025 Colombia RCN Televisión (Canal RCN) Vanessa Pulgarín México Imagen TV Fátima Bosch Puerto Rico WAPA Televisión Zashely Alicea Chile Canal 13 María Ignacia Moll República Dominicana Canal 8 de Telemedios Jennifer Ventura Costa Rica ¡OPA! Canal 38 Mahyla Roth Guatemala TV Azteca Guate (Candidata Nacional) Honduras TV Azteca Honduras (Candidata Nacional) Nicaragua Grupo Megavisión (Canal 21 y Canal 19) (Candidata Nacional)

¿Dónde ver Miss Universo 2025 EN VIVO y ONLINE?

Estos son los canales TV y streaming online para ver el Miss Universo 2025 este jueves 20 de noviembre en diferentes partes del mundo.

Plataforma / Canal Cobertura Geográfica Notas Clave Telemundo Internacional Gran parte de Latinoamérica Transmisión tradicional por cable. YouTube (Canal Oficial de MU) Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Opción de

streaming

gratuita para la mayoría de países de Latam. Telemundo

(Señal local) Estados Unidos (EE. UU.) Transmisión por televisión abierta/cable en EE. UU. Peacock TV Estados Unidos (EE. UU.) Plataforma de

streaming

oficial para el público estadounidense.

Fecha, hora, TV y dónde ver online el Miss Universo 2025

Este viernes 21 de noviembre se celebrará Miss Universo 2025 desde el Impact Arena en Bangkok, Tailandia. La transmisión comenzará a las 8:00 a. m. (hora tailandesa), es decir, a la 1:00 a. m. en España . El público podrá seguir la gala en directo y de forma gratuita únicamente a través del canal de YouTube de Miss Universo, ya que no cuenta con emisión oficial por televisión.

Fecha: jueves 20 de noviembre de 2025

Horario: 8:00 am (Tailandia), 7:00 pm (MEX), 8:00 pm (COL, PER, EU), 10:00 pm (ARG, CHI)

Evento: 74° edición del Miss Universo 2025

Lugar: Impact Arena en Pak Kret, Tailandia