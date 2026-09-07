La seguridad de la información se ha convertido en uno de los principales desafíos para las empresas que operan servicios financieros digitales. La exposición de datos personales y financieros ante intentos de fraude o ataques informáticos obliga a estas compañías a reforzar no solo sus sistemas tecnológicos, sino también los procesos internos relacionados con el manejo de información.

En ese escenario, TKambio, casa de cambio digital fundada en el año 2017. Con nueve años de operaciones, obtuvo la certificación ISO 27001 como parte de su estrategia para fortalecer la gestión de la seguridad de la información. “Permite demostrar que tenemos procesos de resguardo de información y las herramientas necesarias para que el usuario pueda navegar en un entorno seguro”, explica Marco Poma Aquino, CEO de la empresa.

ISO 27001: un proceso que involucró a toda la organización

La implementación tomó aproximadamente seis meses y contó con el apoyo de fondos no reembolsables de ProInnóvate. Según Poma Aquino, alcanzar el estándar requirió revisar procesos relacionados con contratación, comunicación interna, sistemas, herramientas digitales y tratamiento de datos. El objetivo fue establecer procedimientos que permitan reducir brechas y responder ante los riesgos asociados al manejo de información.

La certificación también supone un compromiso permanente. TKambio deberá pasar por auditorías anuales y mantener las prácticas implementadas. Para Poma Aquino, este proceso también acompañó la evolución interna de una compañía que comenzó con un colaborador y actualmente se acerca a los 40. “Nos ha profesionalizado mucho más como organización”, sostiene. La empresa también recomienda a sus usuarios verificar siempre que correos, mensajes y comunicaciones provengan de sus canales oficiales para reducir riesgos de suplantación.

Nuevos productos y expansión regional

Con esta estructura, TKambio evalúa dos certificaciones adicionales relacionadas con su actividad financiera, incluyendo aspectos vinculados al manejo de información y prevención del lavado de activos. La compañía también proyecta desarrollar nuevas herramientas digitales y productos financieros, manteniendo la seguridad de los datos como uno de los componentes de su estrategia.

En Perú, la fintech busca incrementar su presencia fuera de Lima y ha identificado oportunidades en Arequipa, Cusco, Puno, Piura y Chiclayo, donde observa espacio para ampliar el uso de servicios digitales de cambio de divisas entre empresas. En paralelo, vuelve a evaluar mercados de la región como Bolivia y Argentina. “La visión de TKambio va a ser seguir innovando y evaluar qué más productos financieros podemos ofrecer al mercado”, señala Poma Aquino. La certificación se convierte así en el punto de partida de una nueva etapa en la que la empresa busca combinar crecimiento, nuevos servicios y una mayor estructura para competir en el sector financiero.