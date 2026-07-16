El acceso a plataformas para operar en los mercados internacionales ha crecido durante los últimos años, impulsando el interés de nuevos usuarios por el trading. Sin embargo, esta evolución también ha planteado un reto para las empresas del sector: construir credibilidad en una actividad que aún enfrenta desconfianza debido a experiencias negativas y al desconocimiento sobre su funcionamiento.

En ese escenario, Skyriss ha orientado parte de su estrategia hacia el acompañamiento de quienes utilizan su plataforma y a la difusión de información sobre el funcionamiento del trading. Mateo Sommerkamp, responsable del desarrollo de la compañía en Latinoamérica, sostiene que la construcción de confianza depende de la consistencia del servicio y del respaldo que reciben los usuarios durante su experiencia. “La confianza se construye y viene de la mano de la reputación y los resultados”, afirma.

Acompañamiento en un entorno altamente competitivo

Según Sommerkamp, el perfil de los usuarios también ha cambiado en los últimos años. Cada vez más personas buscan comprender cómo funciona el trading antes de comenzar a operar, lo que ha incrementado la demanda por espacios de orientación y soporte durante las primeras etapas de aprendizaje.

En ese contexto, considera que la cercanía se ha convertido en un factor diferenciador dentro de una industria altamente competitiva. La disponibilidad para resolver consultas y brindar atención continua es, a su juicio, uno de los aspectos más valorados por quienes utilizan estas plataformas. “Muchos buscan un broker que sea transparente, que esté disponible y que acompañe al cliente durante todo el proceso”, señala. Para la empresa, mantener esa relación más allá de la apertura de una cuenta contribuye a fortalecer el vínculo con sus usuarios.

Formación del usuario y expansión en Latinoamérica

Además del servicio, la empresa considera que el crecimiento del sector también pasa por fortalecer la educación financiera. Sommerkamp sostiene que una mayor comprensión sobre el funcionamiento del trading permite que las personas conozcan mejor las características de esta actividad, así como los riesgos asociados antes de tomar sus propias decisiones. “Queremos que las personas escuchen ambas partes antes de tomar una decisión y comprendan cómo funciona este mercado”, comenta.

En paralelo, Skyriss continúa ejecutando su plan de expansión regional. Tras fortalecer su operación en Perú, la compañía proyecta ampliar su presencia en Chile, Argentina y Colombia durante el segundo semestre del año. A largo plazo, también evalúa extender sus operaciones a otros países de Latinoamérica, manteniendo como ejes el acompañamiento al usuario, el desarrollo de relaciones de largo plazo y una comunicación clara sobre el funcionamiento de su plataforma.