La ciudad de Arequipa celebrará este 15 de agosto su 479 aniversario en medio de protestas de la población hacia el proyecto minero Tia María. En ese marco, el alcalde de Arequipa, Omar Candia, indicó que durante el mes de agosto se reciben en promedio 80,000 paquetes de turismo, sin embargo, ante estas movilizaciones, dichos paquetes se están derivando a otras regiones.

“Los operadores turísticos nos indican que 80 mil paquetes de turismo se venden en Arequipa en estas fechas, en agosto y muchos de ellos ahora ya están siendo derivados a Cusco, Puno y a Bolivia. Evidentemente hay una afectación económica que no se puede negar”, dijo Candia esta mañana en Exitosa.

Agregó que al día la región pierde US$ 13.8 millones y en lo que va de la protesta -26 días- ya se ha superado los US$ 300 millones en pérdidas. De igual manera indicó que 370 mil alumnos están perdiendo horas lectivas y más de 300 mil familias se encuentran directamente afectadas.

“Y si uno observa muchas de las ciudades, muchas de las empresas e industrias del sur del Perú, hablamos de Moquegua, Tacna, Puno y Cusco, Apurímac recurren a Arequipa, al puerto de Matarani, para utilizar este puerto como una ventana que nos permite relacionarlos con todo el mundo”, agregó.

No hay tregua

Candia también precisó que la posición de los dirigentes es que no se levantará la movilización y no hay ninguna posibilidad de tregua en la medida de que el presidente Martín Vizcarra no anule la licencia de construcción para el proyecto Tía María.

De este modo indicó que ahora se encuentra a la espera que se resuelva el recurso de revisión impuesto por el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, contra la licencia otorgada a la empresa Southern Perú.

Agregó que esta decisión se encuentra en manos del Consejo Nacional de Minería y el resultado se conocerá entre este fin de semana y el inicio de la próxima.