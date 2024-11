En detalle, solo el 9% de los empresarios consultados considera que el Perú está progresando, mientras que el 63% considera que el país está retrocediendo, subiendo 10 puntos respecto al 2023, siendo el segundo momento más pesimista después del gobierno de Pedro Castillo, cuando esta percepción llegó al 84%. En tanto, el 28% afirma que todo sigue igual.

“Los problemas no son tanto de orden económico sino los mismos que le preocupa a la ciudadanía: la corrupción y la delincuencia, la falta de seguridad en sus distintas facetas es lo que preocupa a los empresarios tanto a la opinión pública. En particular, la delincuencia y la inseguridad ha subido respecto a ediciones anteriores”, explica Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, tras detallar que los tres principales problemas que considera el empresariado del país son: corrupción (83%), delincuencia/falta de seguridad (82%), y crisis política/polarización política (28%).

Asimismo, el 77% de los empresarios afirma que el compromiso del gobierno actual con la promoción de la inversión privada es deficiente o pésimo, y solo el 5% lo califica como bueno o excelente. El 20% restante lo percibe como regular. De otro lado, la postura de los ejecutivos para el próximo año es neutral sobre el entorno de negocios, mientras que el 26% es muy pesimista y el 22% muy optimista.

En lo que respecta al comportamiento del PBI para el año entrante, los empresarios avizoran un crecimiento de 2.7%, sin embargo, cuando son consultados sobre cómo le irá a su compañía la expectativa es más resaltante, ya que estiman que sus ingresos subirán en 7% y que aumentarán en 4.8% su planilla.

“Hemos hecho sintonía con algo que está empezando a suceder a nivel de empresarios; nos estamos haciendo cargo de la realidad y estamos haciendo una diferenciación entre las variables que podemos controlar y las condiciones de operación que no. No se trata de ir por cuerdas separadas pero claramente no vamos a aumentar la capacidad de gestión que tiene el Estado ni mejorar el liderazgo político ni la capacidad de gestión que tiene el Ejecutivo y tenemos que confiar en aquello que conocemos y hemos cultivado durante mucho tiempo que es nuestra propia capacidad por hacer las cosas. Hay un compromiso por invertir”, destaca Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial.

Un BCRP fuerte y un ejecutivo débil

Por entidades públicas, la institución que tiene la aprobación más alta e histórica es el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) con una aceptación del 99% sobre su desempeño en sus labores. En tanto, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), es la segunda más confiable con un 77%, seguido del Indecopi (47%), Sunat (46%) y Tribunal Constitucional (36%).

En contraste, las entidades con mayor desaprobación es el Congreso de la República, en donde el 96% de los empresarios desaprueba su gestión. En tanto, el 92% no aprueba ni al Poder Judicial ni Poder Ejecutivo. Otra institución con menos confianza es el Ministerio Público.

Esta desaprobación es generalizada entre las altas autoridades del Gobierno. En específico, el 93% desaprueba el desempeño de la presidenta Dina Boluarte, el 91% al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el 70% al ministro de Economía y Finanzas, José Arista.

“Está correlacionado con el aumento de la inseguridad ciudadana y sobre todo con la falta de respuesta por parte del Gobierno, el ministro del Interior es altamente cuestionado por la ciudadanía y continúa en el cargo, eso es un tema central. Otro tema son todos los hechos vinculados a actos inapropiados en la conducta de la propia presidenta a las famosas relojes, el hecho que Cerrón no sea capturado, hay un mal sabor respecto de que este es un Gobierno que no está luchando contra la corrupción sino que por el contrario está decayendo en parte de ella”, apuntó.

Ficha técnica:

Universo: Líderes corporativos y ejecutivos de alto nivel de las 5 mil empresas más grandes del Perú

Muestra: 333 encuestados, para un margen de error de 5.4% con un nivel de confianza del 95%

Fechas: del 24 de octubre al 7 de noviembre del 2024

Técnica: encuestas online auto administradas

