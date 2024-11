El director de la Cámara Peruana de Franquicias, Luis Kiser, manifestó que actualmente el monto total mínimo para la adquisición de una marca franquicia está en alrededor de US$ 10,000, considerando que por consenso internacional, las microfranquicias no deben exceder de una inversión total de US$ 30,000.

“El derecho de entrada (pago único por el uso de la marca) no debe exceder de un 20% o 30% de la inversión total, mientras que las regalías mensuales (porcentajes de las ventas) oscilan, por lo general, entre el 5% y 7% de las ventas. Luego, viene lo que es la inversión en local, equipamiento, personal y todo lo que involucra al funcionamiento del negocio”, señaló Kiser.

De este modo, el experto indicó que diversos rubros con sus conceptos low cost se ajustan a este tipo de franquicias, destacando; por ejemplo, consultorios médicos, peluquerías y servicios afines a la belleza o a educación virtual. En el sector gastronómico, Kiser expresó que el abanico de posibilidades se amplía con barras cevicheras, cafeterías, sangucherías, pequeños restaurantes, heladerías, entre otros.

“Algunos incluso funcionan como módulos o quioscos en vías de gran flujo o con espacios puerta a calle. Por lo general, las microfranquicias se instalan en locales de entre 40 metros cuadrados (m2) y 100 m2″, detalló.

Rentabilidad y periodo de retorno

En torno a la rentabilidad, el tiempo de retorno gira en periodos de alrededor de 18 meses, a diferencia de las franquicias tradicionales (más grandes), cuyo monto de inversión total ronda entre los US$ 200,000 y US$ 300,000 y el reembolso de la ganancia demora entre 24 y 30 meses.

“Antes de la pandemia, la rentabilidad neta podía estar entre 20% y 25% de lo invertido, pero ahora con la competencia que hay en el mercado se sitúa entre el 15% y el 20%”, afirmó Kiser.

En general, el también presidente de Front Consulting Perú, Luis Kiser, sostuvo que las denominadas franquicias “low cost” o microfranquicias son un modelo de negocio con mucha demanda, principalmente, impulsado después de la pandemia por las grandes firmas, las cuales reconceptualizaron sus propuestas en formatos más económicos.

“Sin embargo, siempre hay que dudar de la seriedad de franquicias que se ofertan por US$ 3,000 o US$ 5,000, pues ya hay varios casos de estafa. Una franquicia requiere de un contrato, la demostración de los históricos de ventas que aseguren la rentabilidad, un manual o guía de la marca, entre otras cosas; además, del acompañamiento permanente del franquiciador”, advirtió.

