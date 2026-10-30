La empresa chilena San Jorge Packaging, especializada en envases flexibles, amplia su propuesta en suelo local con su solución Bag in Box dirigida al mercado de agua envasada, informó su gerente de Operaciones, Daniel Olivares a la Asociación de Exportadores (ADEX).

La propuesta consiste en una bolsa flexible colocada dentro de una caja y busca diferenciarse por sus atributos de sostenibilidad, al ser 100% reciclable. Asimismo, incorpora mecanismos destinados a prevenir la falsificación del producto, una característica relevante ante la importancia del consumo de agua envasada en el país.

“Como vemos el mercado, particularmente en las zonas más rurales, es sumamente grande e importante, creemos que es un vehículo relevante a fin de incrementar el consumo de agua de buena fuente”, señaló el ejecutivo.

Gerente de Operaciones de San Jorge Packaging, Daniel Olivares. (Foto: ADEX)

La empresa lleva varios años trabajando con esta solución en Chile, donde comenzó a comercializarla en el 2011. Por el contrario, en Perú realizó durante los últimos años un proceso de validación y adaptación a las necesidades del mercado local, por lo que ahora busca socios comerciales interesados en una alternativa de envasado con mayor énfasis en sostenibilidad.

Presencia de San Jorge Packaging en el país

San Jorge Packaging está presente en el país desde el 2018, principalmente con soluciones basadas en tecnología de atmósfera modificada, desarrolladas con el objetivo de extender la vida útil de la fruta fresca y facilitar su llegada a destinos lejanos. Su portafolio incluye envases destinados a alimentos como arándanos, espárragos, granadas, mango y gulupa.

La compañía nació en Santiago de Chile en 1940 como una imprenta y posteriormente ingresó al desarrollo de envases flexibles y productos de plástico. Desde el año 2000 trabaja con tecnología MAP (Modified Atmosphere Packaging), adaptándose a las características de distintas frutas producidas en la región.

“En esa búsqueda de innovar, hemos ido evolucionando y creando soluciones específicas para cada zona. Ya llevamos varios años constituidos oficialmente en Perú y comercializamos envases para el arándano, por ejemplo”, detalló Olivares.

Como parte de su estrategia de crecimiento, la firma viene incrementando su stock local. Ahora, cuenta con un almacén en Trujillo destinado especialmente a la atención de sus clientes vinculados a la fruta y recientemente incorporó un almacén en Lima, donde mantendrá inventario a fin de responder con mayor rapidez a los requerimientos de sus clientes.