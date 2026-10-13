Netflix. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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Netflix adquirió los derechos exclusivos para transmitir el Mundial de 2030 en la coanfitriona España, en un acuerdo que permite que una emisora pública en abierto muestre partidos cada día, incluido el campeón defensor.

No se divulgó el valor del acuerdo. Los derechos en España para la edición de 2026, de 104 partidos y disputada en toda Norteamérica, fueron para la emisora pública RTVE, según se informó, por 55 millones de euros (US$ 61.6 millones).

El torneo de 2030 es la edición del centenario y la FIFA está conmemorando el aniversario con Uruguay, el anfitrión original de 1930, además de Argentina y Paraguay, que albergarán un partido cada uno. Varios días después, el torneo principal deja Sudamérica y continúa en el sur de Europa y el norte de África.

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La FIFA suele elegir a emisoras públicas para los derechos de los Mundiales con el fin de maximizar las audiencias, y el acuerdo de Netflix para España incluye una garantía de emisión en abierto.

“Como parte del acuerdo, un partido por jornada estará disponible gratis en España”. “Un paquete de partidos, incluidos todos los encuentros de España, ambas semifinales y la final, estará disponible para su emisión en una cadena nacional en abierto”, dio Netflix.

La final se jugaría en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid o en el estadio Rey Hassan II, con capacidad para 115,000 espectadores, que se construye cerca de Casablanca.

Con información de AP

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