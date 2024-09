La canadiense Lara Exploration completó los gastos requeridos para aumentar su participación en el proyecto Fosfato Mantaro, ubicado en Junín, pasando de 33% al 70%. Como parte de su estrategia operativa, Lara ha establecido una nueva filial, Fosfatos Alli Allpa, como su principal brazo para avanzar en la exploración, estudios técnicos, y el eventual desarrollo de esa iniciativa.

Dicha firma, que una posee una variada cartera de prospectos, yacimientos y regalías en Brasil, Perú y Chile, tiene como objetivo producir y concentrar roca fosfórica para satisfacer la creciente demanda de fertilizantes naturales en el mercado peruano en general, con especial foco en la región Junín. Además, no descarta eventualmente realizar exportaciones.

“Lara sigue comprometida con la participación proactiva de la comunidad, ya que tratamos de desarrollar la producción de fertilizantes fosfatados, a través de Fosfatos Alli Allpa. Estamos trabajando en el marco de una colaboración de investigación para desarrollar un proyecto de producción de fertilizantes fosfatados”, comentó Miles Thompson, presidente de Lara Exploration Ltd.

En detalle, la empresa explicó que tiene un acuerdo de colaboración en investigación con el Instituto Nacional de Innovación Agraria del Perú (INIA), con estudios en curso. En detalle, están fertilizando los suelos en parcelas de prueba -seleccionadas cerca del proyecto- con roca fosfórica triturada, para demostrar posibles mejoras en el rendimiento de los cultivos mediante la aplicación de fosfatos de origen local.

Antecedentes del proyecto de Fosfato Mantaro

Situado entre las provincias de Jauja y Concepción, en la región de Junín, el proyecto de Fosfato Mantaro alberga gruesas y extensas capas de fosfato sedimentario.

La exploración previa, que incluye labores de zanjeo, perforación, trabajo de prueba de procesamiento y otros estudios técnicos, ha identificado mineralización de fosfato adecuada para la extracción de superficie, el beneficio y la producción de concentrados de roca fosfórica comercializables.

El proyecto fue estudiado anteriormente por Stonegate Agricom Ltd. (posteriormente adquirida por Itafos Inc), que publicó un informe técnico NI 43-101 en SEDAR (System for Electronic Document Analysis and Retrieval) el 16 de marzo de 2010.

Según explicó la compañía, el proyecto también se beneficia de su ubicación estratégica, cerca de una carretera nacional y de la principal línea ferroviaria que conecta Huancayo con Lima y el puerto del Callao, así como del megapuerto de Chancay, de capitales de China.

EL DATO

Las acciones ordinarias de Lara cotizan en la TSX Venture Exchange (Bolsa de Valores de Toronto) bajo el símbolo “LRA”.

