El objetivo es reducir los tiempos de entrega tanto de sus servicios next day como same day, dijo a Gestión Ivo Pelagatti, gerente general y socio fundador de Delcorp. También indicó que la compañía trabajará en optimizar aspectos de sus servicios como el tracking (seguimiento) y las soluciones tecnológicas que brindan a sus clientes para facilitar sus ventas por internet.

Según sostuvo, el año pasado han empezado a operar en el país tres plataformas de intermediación para la entrega de productos (motorizados), que han impulsado a la baja las tarifas en el mercado. “En algunos casos sus tarifas son 20% o 25% menores que el promedio del mercado. Esto se debe a que no tienen seguros, no tienen a gente en planilla, no ofrecen ningún tipo de garantía. A las empresas formales nos toca revisar esta situación, transformarnos e ir innovando para estar dentro de los parámetros del mercado”, sostuvo.

Añadió que, debido al incremento de la competencia, al cierre del 2022 la empresa no logró alcanzar un crecimiento, pero mantuvo los niveles de venta del 2021, mientras que en este año había logrado obtener un crecimiento de 15% con respecto al año anterior (2020). Con los ajustes que la empresa planea realizar este año, Pelagatti espera que retome el crecimiento, aunque no precisó una tasa a alcanzar.

Con respecto a los rubros que Delcorp atiende, señaló que la demanda de servicios de logística para el sector de salud (traslado de muestras biomédicas) se mantiene, mientras que la del sector retail sí ha mostrado una caída. Desde el punto de vista de la compañía, esta reducción podría deberse a que cada vez más personas retoman las compras presenciales, al haber quedado atrás la etapa más álgida de la pandemia del COVID-19.

En tanto, indicó que los restaurantes están volviendo a contratar servicios de delivery propios en vez de optar por agregadores (como Rappi, Pedidos Ya, entre otras plataformas de intermediación), porque de esta manera las empresas del rubro gastronómico cuentan con más autonomía. “Estos agregadores pasaron de ser un servicio que el restaurante contrataba a considerar a los restaurantes solo como proveedores, entonces les han impuesto cada vez más exigencias. Por eso, más restaurantes han visto conveniente volver a contratar servicios de logística para contar con un delivery propio”, explicó.

Operaciones en Bolivia

La compañía peruana planea lanzar su línea Delivo en Bolivia, a más tardar en junio de este año, con la cual ofrecerá a los restaurantes una plataforma para que sus clientes puedan realizar pedidos; y también lanzará el servicio B2B exprés de punto a punto, que permite a una compañía recoger y trasladar documentos de un lugar a otro. Cabe señalar que Delcorp en Bolivia creció 15% en el año 2022.