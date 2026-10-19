Un antojo de anticuchos al caer la noche o unos picarones bañados en miel para cerrar el día: en octubre, estos clásicos criollos también se piden por delivery. Según datos de PedidosYa, las órdenes de picarones crecieron 22% en el último año y las de anticuchos, 17%. Para el fin de semana que reúne sus fechas conmemorativas, la plataforma prevé un nuevo repunte. ¿En qué horarios se registran más pedidos y qué ciudades concentran la demanda?

Por el Día Nacional de los Picarones, que se celebra el tercer viernes de octubre, y el Día del Anticucho, que tiene lugar el tercer domingo del mes, PedidosYa proyecta que los pedidos de anticuchos aumenten 32% y los de picarones, 53%, respecto de un día promedio.

“Casi el 10% de los pedidos que incluyen anticuchos también incorpora picarones, una combinación que reúne dos clásicos de nuestra gastronomía en una misma mesa. Esta preferencia refleja cómo los usuarios encuentran en el delivery una forma de disfrutar de sus tradiciones”, señaló Bernardo Portugal, director comercial de PedidosYa en Perú.

¿A qué hora se piden más anticuchos y picarones?

El 61% de los pedidos de anticuchos se concentra entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m. El sábado es el día de la semana con mayor demanda. La porción de dos palitos encabeza las órdenes, seguida por la de tres y la de un palito.

Anticuchos peruanos con papas y choclo, una de las preparaciones criollas más solicitadas por delivery.

Entre los acompañamientos más pedidos figuran las papas y el choclo, mientras que las mollejitas también aparecen entre las preferencias de los consumidores.

En el caso de los picarones, la mayor cantidad de pedidos se registra entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m. Además, cerca del 10% de las órdenes que incluyen este postre también incorpora mazamorra morada.

Picarones bañados en miel, un postre tradicional peruano que también se disfruta en casa.

¿Qué ciudades concentran más pedidos de estos platos?

Lima, Arequipa y Chiclayo reúnen la mayor cantidad de pedidos de anticuchos en PedidosYa. En el caso de los picarones, Lima, Arequipa y Huancayo lideran las órdenes en la plataforma.

La oferta también creció durante el último año: los establecimientos que ofrecen anticuchos en PedidosYa aumentaron casi 15%, mientras que los comercios que incluyen picarones en su carta se incrementaron 11%.