Andino Investment Holding registró ventas acumuladas por S/ 420 millones al cierre de septiembre de 2026, lo que representó un crecimiento de 3% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el grupo reportó una pérdida neta de S/ 47.4 millones, en contraste con la utilidad de S/ 10 millones obtenida a septiembre de 2025. ¿Qué generó este resultado?

De acuerdo con sus resultados financieros presentados ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), los ingresos del tercer trimestre alcanzaron los S/ 148 millones, la cifra más alta de los últimos cinco trimestres.

El documento explicó que el principal impulso provino de la unidad de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios, que concentró alrededor del 54% de los ingresos del holding y registró ventas por S/ 236 millones, un incremento de 25% respecto a septiembre de 2025. Este resultado estuvo asociado a la incorporación de nuevas aerolíneas como clientes en los servicios de carga, FBO, rampa, pasajeros y despacho de Servicios Aeroportuarios Andinos (Saasa).

En el mercado peruano, Saasa aportó S/ 37 millones a las ventas de la división. A este monto se sumaron S/ 8 millones en México y S/ 5 millones en España, país donde inició operaciones el 13 de abril de 2026.

Saasa inició la construcción de su segunda terminal de carga en el aeropuerto Madrid-Barajas, proyecto que tendrá un plazo aproximado de 12 meses. Foto: Saasa

¿Qué pasó con las demás divisiones?

Servicios Logísticos, que representó el 31% de los ingresos, redujo su facturación en 21% frente al mismo periodo de 2025, principalmente por el menor volumen de contenedores atendidos y la cancelación de rutas comerciales.

Por su parte, Servicios Financieros concentró el 10% de los ingresos y registró una caída cercana al 1%. Esta división administra fondos que superan los US$ 107 millones en activos bajo gestión.

En tanto, Inmobiliaria Logística representó el 5% de las ventas del grupo y disminuyó sus ingresos en S/ 2.5 millones, debido a que Oporsa pasó a ser una empresa asociada desde el 30 de junio de 2026.

En términos de rentabilidad, el Ebitda ajustado consolidado alcanzó los S/ 42 millones, una reducción de 25.5% frente a septiembre del año pasado. La pérdida neta estuvo influenciada por mayores gastos financieros, un efecto desfavorable por diferencia de cambio y los gastos preoperativos y costos asociados al inicio de operaciones de Saasa en España.

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) inició la modernización del aeropuerto de Juliaca, cuya primera etapa contempla una inversión superior a US$ 200 millones. Foto: Andina

Inversiones ejecutadas en el tercer trimestre

En paralelo a sus resultados financieros, Andino continuó avanzando con su estrategia de expansión y desarrollo de infraestructura aeroportuaria.

El 22 de octubre, Saasa inició la construcción de su segunda terminal de carga en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, proyecto que tendrá un plazo aproximado de 12 meses. La obra cuenta con la aprobación de Aena y la licencia del Ayuntamiento de Madrid.

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En Perú, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) inició el 2 de noviembre la modernización del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac, en Juliaca. La primera etapa contempla una inversión superior a los US$ 200 millones e incluye la rehabilitación integral de la pista de aterrizaje y la implementación de nuevos sistemas de drenaje pluvial, en el marco de la Adenda Nº 5 al Contrato de Concesión.