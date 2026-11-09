El Comercio y América Multimedia realizarán, junto con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) como coorganizadora, el lunes 9 de noviembre 2026 el foro “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post fenómeno de El Niño”, en el auditorio 1 del gremio industrial.

El encuentro tendrá tres bloques dedicados a la promoción de la inversión y la reconstrucción, la cooperación de Estados Unidos para enfrentar El Niño y el panorama económico. Cada uno incluirá una exposición y un posterior diálogo con los asistentes.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, abrirá las exposiciones con el bloque dedicado a la promoción de la inversión y la reconstrucción.

La cooperación de Estados Unidos para enfrentar el fenómeno de El Niño será el tema del segundo segmento, a cargo de Bernie Navarro, embajador de ese país en el Perú.

Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas, participará en el tercer bloque, dedicado al panorama económico. Su intervención también estará seguida de un espacio de diálogo.

La jornada contará con las palabras de bienvenida de Felipe James Callao, presidente de la SNI, y la intervención de Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

En tanto, el cierre de la jornada estará a cargo de Rosana Cueva, directora periodística de América Multimedia, y David Epstein, primer vicepresidente de la SNI.