Reconstrucción tras El Niño e inversión en el Perú. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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El Comercio y América Multimedia realizarán, junto con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) como coorganizadora, el lunes 9 de noviembre 2026 el foro “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post fenómeno de El Niño”, en el auditorio 1 del gremio industrial.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión, abrirá las exposiciones con el bloque dedicado a la promoción de la inversión y la reconstrucción.

La cooperación de Estados Unidos para enfrentar el fenómeno de El Niño será el tema del segundo segmento, a cargo de Bernie Navarro, embajador de ese país en el Perú.

La jornada contará con las palabras de bienvenida de Felipe James Callao, presidente de la SNI, y la intervención de Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio.

En tanto, el cierre de la jornada estará a cargo de Rosana Cueva, directora periodística de América Multimedia, y David Epstein, primer vicepresidente de la SNI.

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