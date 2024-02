Esos activos los ponen en fideicomisos , que avalan el pago de los bonos titulizados que emiten, con lo que reducen su riesgos de incumplimiento y logran captar fondos de terceros.

La demanda de titulizaciones viene creciendo y en el 2022, el patrimonio de los fideicomisos de titulización gestionado por las empresas titulizadoras crecieron 12.26%, al sumar US$ 8,410 millones aproximadamente, por encima de los US$ 7,492 millones del 2021, según información de BD Capital Sociedad Titulizadora.

De acuerdo con la firma, los recursos en fideicomisos de titulización administrado por las titulizadoras llegaron a US$ 8,932 millones al tercer trimestre del año pasado. A esa fecha, los recursos en fideicomisos de titulización privados ascendieron a US$ 8,326 millones y a US$ 606 millones los públicos. Además, ese mercado habría cerrado el año pasado con 500 patrimonios fideicometidos, estimó el director de BD Capital Sociedad Titulizadora , Joaquín Brignardello.

En el desglose, indicó que pymes (pequeñas y medianas empresas) y firmas grandes están titulizando flujos por ventas futuras y otros activos para colocarlos en fideicomiso, que garantice el pago de los bonos que se emitan y coloquen en el mercado, en caso de que incumplan el pago de tales obligaciones.

Estas empresas captan fondos vía bonos titulizados para financiamiento de capital de trabajo, capex (gastos de capital) y/o refinanciamiento (reperfilamiento) de deudas, siendo las emisiones de estos títulos en dólares y soles , mencionó.

“Nosotros logramos realizar emisiones (de bonos titulizados) para pymes y grandes empresas. Pudimos atender a las pymes que necesitan mitigar más sus riesgos, con ciertos flujos (futuros) y activos que puedan honrar las obligaciones, en caso de un eventual incumplimiento”, refirió.

La estructura de los bonos titulizados permite a los proveedores de fondos o inversionistas que los adquieren, estar más cómodos o confiados al canalizar recursos a las empresas que los necesitan, pues el riesgo de tales firmas se acotó con sus ingresos futuros asignados a un fideicomiso, dijo Brignardello.

Las firmas que vienen usando esta esquema son de diversos sectores económicos, siendo los más activos los de ingeniería de la construcción e inmobiliarias .

Pymes deben tener estos contratos para financiarse con ventas futuras

Las pymes pueden titulizar sus ventas futuras cuando tienen contratos que avalan un flujo constante de ingresos que se pone en fideicomiso. Así, emiten los bonos, mientras que ese fideicomiso asegura que ese el flujo de ingresos llegará a los tenedores de los referidos titulos, refirió el docente de Finanzas de la Universidad de Piura , Yang Chang.

De este modo, una pyme que tiene contrato de abastecimiento de alimentos con un supermercado por cinco años, puede titulizar ese contrato, que consta de ingresos futuros que van a un fideicomiso, con cuyo respaldo emiten un bono titulizado para obtener a cambio caja -liquidez- en el presente, explicó.

Con esos bonos titulizados, las pymes solo pagan los intereses porque el principal (la cantidad prestada) se cancela al vencimiento de los títulos de deuda. Incluso, en esa instancia, pueden emitir otros de estos títulos de deuda, con lo que no tocan su flujo de caja, mencionó. “Ese dinero pueden usarlo en capital de trabajo y darle más vuelta al dinero”, acotó.

Cuando las firmas optan por titulizar, lo que tratan de hacer es optimizar sus flujos de caja, sostuvo.

En el caso de una empresa grande como un supermercado , este puede titulizar sus flujos de ventas con tarjetas de crédito y todos estos ingresos irán a un fideicomiso, que primero pagará a los tenedores de los bonos titulizados y la diferencia se la entregará al mismo supermercado, indicó.

Esto lo hace este supermercado porque necesita liquidez y le es más fácil tomar dinero sobre sus ventas futuras, añadió.

Empresas proveedoras de supermercados están entre las que pueden titulizar sus flujos de ventas futuros para financiarse.

Titulizaciones se pueden aplicar también a contratos de alquiler

Una constructora que participa en Techo Propio puede efectuar la titulización de sus bienes (terrenos y viviendas) y poner los flujos futuros (ingresos o ventas) en fideicomiso, con lo que garantiza el pago de los bonos (titulizados) que emita, reduce su riesgo y gana liquidez, refirió

En estos bonos titulizados no se paga el principal de la deuda durante la vigencia del contrato sino al vencimiento, lo que genera liquidez en la compañía para otros proyectos inmobiliarios en proceso, agregó.

Las titulizaciones se usan mucho y también se pueden aplicar a los contratos de alquiler , comentó Chang. “El contrato al final es un activo subyacente y asegura un flujo constante de ingresos”, añadió.

La empresa titulizadora BD Capital se enfoca principalmente en realizar titulizaciones de flujos futuros (ventas o ingresos futuros) con el objeto de emitir bonos, aunque también gestionó un par de fideicomisos de inversiones, indicó Brignardello.

Los inversionistas buscan estos plazos en los bonos titulizados

Asimismo, las aseguradora s estan muy abiertas a invertir en bonos titulizados, a difrencia de las administradoras de fondos de pensiones ( AFP ), que afrontan un posible retiro de ahorros jubilatorios, dijo.

Las compañías de seguros prefieren oportunidades de largo plazo con emisores (empresas) de mejor calidad crediticia; mientras que los fondos de inversión optan por bonos con plazos de entre tres y cinco años y pueden financiar firmas de mayor riesgo crediticio; y las personas participan en bonos de hasta cuatro años, indicó.

El plazo de los bonos titulizados dependerá del calce del activo subyacente, como los contratos (que aseguran flujo de ingresos futuros).

Más firmas podrían financiarse mediante titulizaciones este año

Se espera que con la reactivación de la economía se generen más proyectos de infraestructura y que las titulizaciones puedan avanzar, sostuvo Brignardello.

El año pasado, por ejemplo, la Municipalidad de Lima , utilizó la recaudación de impuestos como mecanismo de mitigación de riesgos, a través de la colocación de bonos titulizados, mencionó el CEO del Grupo BD Capital.

“Creemos que podría haber otros emisores, no como la Municipalidad de Lima, que podrían acceder (a recursos monetarios) bajo ese formato, con emisiones en mercado local e internacional. En situaciones en las que se eleva el riesgo crediticio, la titulización es una estructura ad hoc para el mercado”, dijo.

Las titulizadoras tienen un rol fiduciario y lo que hacen es emitir bonos titulizados con cargo a un fideicomiso, precisó. “Los bonos titulizados pueden ser una alternativa y complemento al financiamiento en el sistema financiero ”, resaltó.