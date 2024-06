De la oficina a la Copa América

Desde el Westin Lima Hotel han alistado una carta temporal de cóctel con piqueos o dos chilcanos clásicos para disfrutar los partidos de Perú en el Lobby Longe y El Salar Bar. Ambas opciones tienen un ticket de S/ 75 por persona. Además, ofrecerán un menú donde destacan los chilcanos de pisco y platos como el lomo saltado.

“El cliente que nos visita en estas ocasiones, son ejecutivos que trabajan en el centro financiero de San Isidro, algunos bastante cerca del hotel, quienes vienen a disfrutar de los partidos con sus compañeros de oficina”, comenta Marcos Alonso, gerente de alimentos y bebidas del Westin Lima Hotel, quien señala que el ticket promedio de consumo oscilaría entre S/ 90 y S/ 120.

En el caso de kitchen and bar Franklin, buscan captar a los hinchas de diversas nacionales que quieran disfrutar de la Copa América en un ambiente de confort en sus sedes de El Polo y San Isidro. El ticket en este establecimiento se ubica en S/ 120 y los más demandados son los chilcanos, cervezas nacionales y, las croquetas de yuca.

Por su parte, Casa Andina, a través de sus restaurantes Alma y La Plaza, ofrecerán una promoción especial a nivel nacional de dos cervezas Heineken y 1 piqueo compuesto por alitas, chicharrón de pollo, quesadillas y papas fritas. Para que la experiencia sea mayor, los espacios estarán decorados con indumentaria alusiva a la selección peruana y están considerando realizar algunas activaciones adicionales hacia la final de la Copa América.

Foto: Franklin restaurante

“Nuestra propuesta está dirigida a los amantes del fútbol y la buena gastronomía que buscan un excelente espacio para disfrutar de los partidos, con una oferta completa de bebidas. Gracias a nuestra ubicación estratégica, esperamos atraer al público corporativo que desea un ambiente after office, así como a grupos de amigos que frecuentan la zona en busca de planes atractivos”, indica Jean-Paul Schaerer, director de alimentos y bebidas de Casa Andina.

Entre los platos más solicitados de los restaurantes de Casa Andina están los tacos y los langostinos al ajillo, los cuales se pueden armonizar con una cerveza fría. El ticket promedio esperado por la empresa es de S/ 69.

Hilton Garden Inn Lima Miraflores también se alista y ofrecerá una promoción de All you can eat de alistas y chilcanos a S/ 99 cuando juegue la selección peruana. Asimismo, para la jornada de hoy contarán con DJ en vivo para un mejor ambiente. El ticket de consumo previsto es de S/ 45 debido a su carta de piqueos y bebidas como cervezas y cócteles de autor.

Foto: Hilton

Valeria Uribe, gerente de operaciones de Hilton Garden Inn Lima Miraflores, sostiene que para una fecha deportiva el mejor acompañamiento son los piqueos o hamburguesas junto a cervezas o cócteles clásicos como los chilcanos.

Finalmente, el Country Club Lima Hotel, desde su Bar Inglés y el Jardín del Country ofrecen un lugar sofisticado para disfrutar el partido con cócteles de temporada de sabores, así como el Pisco Sour, bebida que es la elegida por los hinchas peruanos. El Aperol Spritz también aparece entre los más solicitados, mientras que los piqueos como los tequeños de asado de tira, croquetas de papa con lomo saltado y mini burguer’s BBQ.

SOBRE EL AUTOR Christian Alcalá Comunicador social licenciado en la Universidad de San Martín de Porres. Actualmente redacto para la sección de negocios del diario Gestión.

