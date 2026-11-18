La solidez de Suzuki en el mercado peruano se traduce en un crecimiento de 72% en el último año, de acuerdo con cifras de la AAP. La firma japonesa ha logrado ser la marca tradicional de mayor crecimiento en el mercado peruano, lo que impulsa la valoración de nuestro país en la casa matriz y ha motivado la reciente visita de Masafumi Harano, Executive General Manager Automotriz de Suzuki Motor Corporation para Asia, Latinoamérica y Oceanía.

¿Qué balance hacen de los logros de Suzuki en el país y qué tan importante es el Perú en su estrategia regional?

Somos muy conscientes del gran crecimiento que tiene el mercado automotriz en Sudamérica, pero dentro de la región, Perú ha sido el país con el mayor crecimiento. Tenemos un plan para llegar al año 2030 con una venta global de 4.2 millones de vehículos al año, y viendo el gran crecimiento que ha tenido Perú hemos tomado la decisión de visitarlo para conocer cómo se ha logrado.

¿Cómo mantener el éxito y el crecimiento que Suzuki ha logrado en el mercado peruano?

Sabemos que para llegar a donde está Suzuki ha necesitado también tener una variedad de productos atractivos y de acompañamiento en el mantenimiento y los servicios post venta. Esa estructura es la que nos va a ayudar a mantenernos exitosos y no solamente a llegar al éxito.

Ha salido al mercado la eVITARA, su primer vehículo cien por ciento eléctrico. ¿Qué significa este lanzamiento para Suzuki?

Es un paso importante en nuestra evolución tecnológica, tanto a nivel global como en el Perú. La e VITARA forma parte de una transición que entendemos como progresiva y que depende de las condiciones de cada mercado, incluida la disponibilidad de infraestructura de carga.

Han alcanzado un 98% de cobertura a nivel nacional. ¿Esas cifras son lo que persiguen con su lema “By Your Side”?

Entendemos bien que ese 98% pareciera traducir el eslogan, pero para nosotros el 98% de cobertura apenas es el primer paso. Está bien tener cobertura, podemos vender, pero después de vender nosotros tenemos que asegurarnos de dar seguimiento y garantizar la satisfacción del cliente.

Inchcape es el socio que nos va a ayudar a brindar el mantenimiento, el soporte y la satisfacción que requiere el cliente para realmente poder garantizar esa continuidad y mantener nuestro posicionamiento.

¿Planean una electrificación total de su oferta o Suzuki seguirá apostando también por motores a combustión?

Nosotros hemos desarrollado una estrategia multi-pathway, no queremos migrar exclusivamente a vehículos eléctricos. Sabemos que hay muchos tipos de necesidades y apostamos por desarrollar diferentes tecnologías, para poder satisfacer a nuestros distintos clientes.

¿Hacia dónde apunta Suzuki en sus desarrollos tecnológicos futuros?

Tenemos noticias que, aunque quisiera compartirlas, vamos a reservarlas para el momento en el que Inchcape las haga conocer. Sin embargo, si bien no puedo revelar específicamente de qué tipo de producto se trata, sí puedo mencionar que va orientado a la necesidad de mejorar el consumo energético, hacerlo más eficiente y contaminar menos, buscando la neutralidad del carbón.

Nos mantenemos en esa dirección: apostando por crear motores de combustión mucho más eficientes, que consuman menos combustible y contaminen menos, y al mismo tiempo desarrollando motores eléctricos más potentes, que consuman menos electricidad y que puedan generar mayor beneficio. Nuestros desarrollos van orientados a este tipo de tecnología.

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