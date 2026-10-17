Caja Arequipa y Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), institución alemana de financiamiento para el desarrollo y subsidiaria del Grupo KfW, culminaron exitosamente el proceso contractual y regulatorio de un financiamiento subordinado de largo plazo por hasta US$50 millones. El 29 de septiembre de 2026 se concretó un primer desembolso de US$25 millones, marcando el inicio de una nueva relación estratégica entre ambas instituciones.

Con esta operación, Caja Arequipa se convierte en la primera y única Caja Municipal de Ahorro y Crédito del Perú en recibir financiamiento subordinado directamente de DEG, del Grupo KfW. Este hito, confirmado por Caja Arequipa, pone en valor la confianza depositada por una institución europea de financiamiento para el desarrollo y el trabajo sostenido de evaluación, negociación y aprobaciones que permitió concretarlo.

La operación tiene un plazo de 10 años y estructura bullet. Su diseño permite fortalecer el capital suplementario (Patrimonio Efectivo de Nivel 2 o Tier 2) de Caja Arequipa, de acuerdo con la regulación aplicable, ampliando su capacidad para sostener el crecimiento y continuar canalizando financiamiento hacia la micro y pequeña empresa peruana.

Un hito construido sobre confianza, disciplina y visión de largo plazo

El cierre representa la culminación de un proceso desarrollado durante varios años, que comprendió evaluación financiera e institucional, due diligence, negociación de documentación bajo estándares internacionales, aprobaciones internas y el análisis y autorización regulatoria correspondiente de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En agosto de 2026, representantes de DEG sostuvieron un encuentro institucional con la alta dirección de Caja Arequipa, como parte del fortalecimiento de una relación que hoy pasa de la cooperación y el diálogo a una operación financiera efectivamente desembolsada. La incorporación de DEG amplía y diversifica la base de fondeadores internacionales de Caja Arequipa y refuerza su acceso a instituciones globales de desarrollo de primer nivel.

“La concreción de esta operación representa un hito para Caja Arequipa y para el sistema de Cajas Municipales del Perú. Ser la primera y única caja municipal en recibir financiamiento subordinado directo de DEG refleja la confianza internacional en nuestra institución y el valor de construir relaciones estratégicas de largo plazo. Tras años de trabajo y el cumplimiento de exigentes procesos de evaluación y aprobación, este financiamiento fortalece nuestro patrimonio y amplía nuestra capacidad de acompañar a miles de emprendedores, con especial atención a las oportunidades de las mujeres empresarias. Agradecemos a DEG y a los equipos que hicieron posible este logro” - Carlos Rodríguez, Presidente del Directorio de Caja Arequipa

Stefan Blum, Office Director Andean Región de DEG y Carlos A. Rodríguez Martínez, Presidente de Directorio de Caja Arequipa.

Capital que se transforma en oportunidades

Los recursos de la facilidad están vinculados al financiamiento de clientes del segmento de la micro y pequeña empresa. De acuerdo con la estructura planteada para la operación, al menos el 50% de los beneficiarios serán mujeres, reforzando el compromiso de ambas instituciones con la inclusión financiera, la igualdad de oportunidades y el desarrollo sostenible.

Para Caja Arequipa, la operación combina dos dimensiones estratégicas: fortalece su estructura patrimonial y, simultáneamente, amplía su capacidad de acompañar a emprendedores que generan empleo, productividad y actividad económica en distintas regiones del Perú. Para DEG, la transacción se alinea con su mandato de impulsar inversiones privadas con impacto en economías emergentes y países en desarrollo.

Una nueva relación estratégica internacional

La incorporación de DEG como nuevo lender constituye un hito en la estrategia financiera de Caja Arequipa. Además de diversificar sus fuentes de financiamiento y ampliar su acceso a recursos de largo plazo, la operación evidencia la capacidad de la institución para cumplir procesos de evaluación, gobierno, regulación y estructuración exigidos por una entidad internacional de desarrollo.

Con este cierre, Caja Arequipa continúa fortaleciendo relaciones de largo plazo con instituciones financieras y multilaterales de primer nivel, como parte de una estrategia orientada a preservar su solidez, sostener su crecimiento y ampliar el impacto de las microfinanzas en el país.

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