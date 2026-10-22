En este podcast, Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC, nos explica los alcances del Principio de Causalidad que es la piedra angular para los gastos en el Impuesto a la Renta (IR).Se analiza,, de esta manera los subprincipios vinculados a la causalidad, la fehaciencia y la calificación de las actividades de una empresa.Escuchemos este podcast para entender este Principio clave en el IR y tomar las previsiones del caso en cuanto a la prueba a presentarse ante una posible fiscalización en el término probatorio.
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