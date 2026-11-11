La diputada Rosangella Barbarán de Fuerza Popular solicitó a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados la actualización del Proyecto de Ley N.° 10176/2024-CR, que propone crear una lista de organizaciones terroristas y modificar el Decreto Ley 25475, referido a la tipificación del delito de terrorismo.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 121-2026/2027-RABR-CD-CR, fechado el 7 de octubre de 2026 y dirigido a Hugo Fernando Rovira Zagal, oficial mayor de la Cámara de Diputados.

Según el documento, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer la lucha contra el terrorismo mediante la identificación de organizaciones que promuevan, financien o realicen actos terroristas tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Asimismo, el proyecto plantea incorporar en la descripción del delito de terrorismo los actos vinculados al crimen organizado que involucren el uso de armas de guerra.

La solicitud de actualización se sustenta en el Acuerdo N.° 031-2026-2027/Junta Cámara de Diputados, comunicado mediante un oficio circular del 10 de setiembre de 2026, que establece el tratamiento de los instrumentos parlamentarios correspondientes al periodo legislativo 2021-2026.

La creación de esta lista permite identificar de manera inequívoca a las agrupaciones que incurren en actos de terrorismo, evitando que se escuden en vacíos legales o clasificaciones ambiguas. De este modo, se fortalece el estado de derecho y se salvaguardan los derechos fundamentales de la ciudadanía, sostiene la iniciativa.

En segundo lugar, la conformación de dicha lista otorga seguridad jurídica tanto a las autoridades como a los operadores del sistema de justicia, quienes contarán con mayores herramientas para investigar y procesar a los integrantes de estas organizaciones, apuntó.

La iniciativa legislativa de Rosangella Barbarán plantea incorporar en la tipificación del delito de terrorismo actos vinculados al crimen organizado que involucren el uso de armas de guerra. FOTOS:GONZALO CîRDOVA / GEC

“Este instrumento se enmarca en el espíritu del Decreto Ley 25475, que regula el delito de terrorismo en nuestro país y busca garantizar que las conductas terroristas sean sancionadas con la severidad que corresponde.1 Al establecerse categorías claras de quienes pueden ser considerados terroristas, se agilizan los procesos de investigación y sanción, proporcionando a su vez una base sólida para la coordinación interinstitucional e internacional en la lucha contra este flagelo”, anotó.

En el proyecto se cita como ejemplo la experiencia de los Estados Unidos, donde el Departamento de Estado mantiene un listado oficial de “Foreign Terrorist Organizations” (FTO, por sus siglas en inglés). “Dicho listado está regulado por la Sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), y en él se incluyen agrupaciones como Al Qaeda o ISIS, identificadas por el uso sistemático de la violencia y la comisión de actos de terror a nivel internacional”.

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