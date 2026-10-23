Transportistas dejarán de pagar peajes entre Nazca y Ocoña por deterioro de la vía. Foto: ATU
Transportistas dejarán de pagar peajes entre Nazca y Ocoña por deterioro de la vía. Foto: ATU
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Redacción Gestión
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por el deterioro de la Panamericana Sur y los constantes derrumbes entre Nazca y Ocoña.

La medida, según explicó el dirigente,

“Si no hay mantenimiento y corren peligro nuestros transportistas, nuestros compañeros y los pasajeros, ¿por qué tendríamos que pagar un servicio que no nos brindan?”, dijo Sánchez.

Según precisó, por ambos peajes transitan más de 10,000 vehículos pese a que la carretera no recibe el mantenimiento necesario desde hace aproximadamente una década.

Asimismo, explicó que esta decisión también busca protestar contra el Gobierno de Keiko Fujimori por la falta de respuestas ante el incremento del precio del diésel.

Además,

Por otro lado Fernando Fuentes, vicepresidente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, afirmó que solo 6,000 de los 300,000 camiones habrían recibido el subsidio de cuatro soles anunciado por el Gobierno.

El Sindicato de Camioneros de Carga Pesada anunció que dejará de pagar los peajes de Yauca y Atico, y no descartó movilizaciones. Foto: Hugo Curotto / @photo.gec
El Sindicato de Camioneros de Carga Pesada anunció que dejará de pagar los peajes de Yauca y Atico, y no descartó movilizaciones. Foto: Hugo Curotto / @photo.gec

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