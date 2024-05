En entrevista con Gestión, el vocero político y subsecretario general de dicha agrupación, Miguel Torres, se pronuncia por la actual situación del Ejecutivo, la disputa entre el premier Gustavo Adrianzén y el vocero presidencial Fredy Hinojosa, entre otros temas de coyuntura.

Además, le responde al ministro de Economía, José Arista, quien recientemente criticó la propuesta fujimorista de pensión por consumo.

LEA TAMBIÉN: Fuerza Popular descarta que su dirigencia se haya contactado con Patricia Benavides

-La semana pasada, la presidenta Dina Boluarte invocó a un pacto por la gobernabilidad y la democracia. ¿Apoyarán el pedido?

Creo que antes de hacer un pacto por la gobernabilidad se requiere que, de parte de la propia mandataria, haya un compromiso por hacer respetar lo que es la institución de la Presidencia de la República. Siento que muchas veces la agenda del Ejecutivo se pierde en temas banales, cuando en realidad los problemas de la población son muchísimos más profundos. Y, en efecto, así como el propio Ejecutivo se enreda en estas banalidades, vemos como existen de parte de quienes llevaron al poder a Pedro Castillo y Dina Boluarte una intención de desestabilizar. Entonces, estamos de acuerdo con un acuerdo como el que menciona la presidenta, siempre y cuando tanto el Ejecutivo como los que los llevaron al poder puedan comprender que se necesita una mirada hacia adelante.

-En menos de dos años ya se presentaron siete solicitudes para vacar a Boluarte en el cargo. En cambio, Pedro Castillo solo afrontó tres procesos de vacancia…

No es cuestión de cuantas mociones se hayan presentado, sino qué temas se contengan en ellas. Si se quiere comparar con Pedro Castillo, son dos situaciones totalmente distintas. Una cosa es los cuestionamientos que, por supuesto, incluso nosotros también los tenemos respecto a temas como el caso Rolex o de su hermano Nicanor Boluarte, y otros diametralmente distintos son los que se le imputaban al señor Castillo. Sin dejar de decir que los temas que atañen a Boluarte merecen una explicación y estoy seguro de que ni bien deje el cargo tendrá que abocarse a todas las investigaciones y procesos para esclarecer las dudas, creo que son hechos marcadamente distintos.

-Fuerza Popular votó en contra de todas estas mociones, ¿cuál fue el motivo?

Cuando nos preguntan por qué no votamos por la vacancia, respondemos que nosotros, así sea la señora (Dina) Boluarte una adversaria política, somos respetuosos de lo que diga la Constitución. A ella se le llevó a la presidencia por una sucesión constitucional y, entonces, es curioso que quienes la adoptaron y respaldaron, junto a Pedro Castillo, hoy día, al parecer, por encontrarse marginados del poder reclamen un borrón y cuenta nueva. A estas personas hay que recordarles que las reglas existen.

-Entonces, ¿qué tendría que pasar para que Fuerza Popular apoye una moción para vacar a Boluarte?

Primero, cada una de las situaciones se van evaluando conforme se vayan presentando. Nosotros no nos ponemos en situaciones futuras o en una serie de supuestos que no necesariamente sucederán, pero creo que no es difícil de comprenderlo. Vamos a respaldar las medidas cuando tengan asidero. Si hay alguien que me dice que no había asidero para vacar al señor Castillo, yo le diría que tiene una mente muy frágil y creo que está olvidando la situación de inseguridad respecto a la que nos encontrábamos en ese momento.

-Respecto al caso Rolex, ¿siente que la presidenta no ha dicho toda la verdad hasta el momento?

Siento que no ha sido lo suficientemente clara y que ha caído en contradicciones. Eso no solamente hace un flaco favor a la estabilidad del país, sino que, adicionalmente, ayuda a quienes la llevaron al poder, la izquierda, a cuestionarla, pero también ayudará a que ni bien termine su mandato sea investigada y tenga que afrontar las consecuencias de las contradicciones en las que incurre.

-La Fiscalía no solo advirtió las contradicciones en las declaraciones de la presidenta, sino que también maneja la hipótesis de que la entrega de los relojes Rolex sería como una especie de “beneficio” en retribución a las transferencias que hizo al GORE Ayacucho…

Esto último es lo que, evidentemente, sería terrible y entiendo que es lo que sería materia de investigación, pero nuevamente creo que lo que corresponde, pensando en la estabilidad del país y el modelo constitucional que tenemos, es que esas investigaciones respecto a la presidenta sean desarrolladas y ejecutadas una vez concluida su mandato. Antes lo único que se hace es favorecer la inestabilidad.

-Con todo lo que se sabe hasta ahora del caso Rolex, ¿en Fuerza Popular no ven que esto sea una causal para vacar a Boluarte?

De vacancia, no.

-Ya van más de 45 días en los que la presidenta se encuentra en cura de silencio y no declara a la prensa, ¿qué le parece esa situación?

Yo no soy muy partidario de que el Presidente de la República tenga una exposición tan alta, pero sí es cierto, y creo que en esto el Ejecutivo deberá reflexionar, la falta de capacidad de comunicación que tienen y en este caso le cae directamente el guante al primer ministro (Gustavo Adrianzén).

Para Miguel Torres, el premier Gustavo Adrianzén "es una persona que transmite muy poco". Foto: PCM

-¿Por qué lo dice?

Creo que el primer ministro es una persona que transmite muy poco, al punto de que se le ha tenido que poner un vocero para trasladar la información que quiere el Ejecutivo. Eso puede ser novedoso e interesante, pero no deja muy bien parado al premier. Aún no llego a comprender el pensamiento de Adrianzén, sus ideas principales, los motivos que busca dentro de su gestión. En general, no soy de las personas que cree que el presidente requiere de una exposición muy alta, sin embargo, sí pienso que es una posición válida el guardarse un poco y no sobreexponerse.

-¿Le parece adecuado que el Gobierno haya designado a un vocero presidencial?

No estoy enterado muy al detalle de cómo ha sido el nombramiento del señor Fredy Hinojosa, pero la figura de por sí me parece novedosa, interesante. Podría dar un poquito de oxígeno y evitar problemas de comunicación, porque entiendo que es una persona que tiene habilidades para comunicar y explicar las cosas. El único detalle que acá no está calzando bien es si esta es una decisión con la cual Adrianzén está de acuerdo, porque a mí me parece que no estaría de acuerdo. Cuando le preguntan a él por este tema, en realidad lo único que responde es “el vocero soy yo”, como si se estuviera peleando con Hinojosa.

-¿Qué tipo de consecuencias podría traer esa “pelea”?

El primer ministro se está pelando con un vocero y eso tampoco ayuda a la estabilidad del Perú. En otros países hay esta figura de la vocería, por eso digo que es una novedad acá en el Perú. Es un recurso o herramienta que podemos considerarla válida, creo que sí, pero, en todo caso, es indispensable que haya orden en el Ejecutivo y si esta es una decisión adoptada por la presidenta, junto a su premier, entonces que no le estén quitando la alfombra.

-¿Siente que Hinojosa le está quitando la alfombra al premier?

Siento que todos se quitan la alfombra. Siento que el premier le quita la alfombra al vocero y este no termina de encajar en el esquema. Eso es porque no se ve un trabajo en equipo, no se ve un trabajo en grupo.

La evaluación de Adrianzén, las críticas a Arista y el pedido de facultades

-Muy aparte de esta disputa con el vocero, ¿en Fuerza Popular qué evaluación tienen de Adrianzén?

Salvo la reunión que Adrianzén ha tenido con los miembros de la bancada, nuestro partido, a diferencia de otras ocasiones, no ha sido convocado a un diálogo con el Gobierno. No es que lo estemos reclamando ni nada, sino que llama la atención de que el premier no haya puesto atención en los partidos para explicar cuáles son sus primeros objetivos respecto a la situación en el país. Creo que aún se está acomodando y le está costando acomodarse al puesto con un equipo que él no trajo, sino que, de alguna manera, heredó, salvo algunas designaciones muy puntuales. Le está costando trabajar en equipo y convocar a actores en la política.

-¿Hay algún cambio en el Gabinete Ministerial que debería evaluarse?

El ministro de Economía es una gran interrogante y no veo una claridad en sus objetivos. He visto con mucha decepción como se opone a oportunidades que, creo, son importantes, como el tema de la reforma de pensiones. También me llamó mucho la atención el concepto que manejó respecto a la liberación de la CTS y las AFP. La pobreza se ha incrementado 30%; eso quiere decir que 3 millones de peruanos han regresado a la condición de pobreza. Entonces, ¿la liberación de la CTS y AFP es una medida de emergencia?, sí; ¿ayuda a mitigar el impacto de la crisis?, en algo. Desde el Congreso no se puede hacer mucho más y creo que envés de tener argumentaciones como “ya no podemos hacer nada y por eso lo promulgamos”, Arista debería sincerarse.

-Precisamente, el Gobierno ha pedido nuevamente facultades por 90 días para legislar en materia económica, entre otros temas. ¿Fuerza Popular les dará las facultades?

No te puede dar ahorita una respuesta contundente porque está en evaluación. Lo que te puedo compartir es que en Fuerza Popular hay posiciones bien encontradas al respecto. Hay quienes consideran que es importante confiar una vez más en el Gobierno y dar estas facultades, siempre de manera acotada y no darlo de forma tan relajada como se pretende, porque el documento es extenso, tiene varios puntos y sería irresponsable darlo de esa manera, pero también hay otros que válidamente sostienen que ante la situación critica en la que se encuentra el Ejecutivo, quizás lo más adecuado es decirles no.

- ¿Y cuál sería la otra opción que barajan?

Que presenten las propuestas que consideren necesarias y serán tramitadas de la manera más rápida y oportuna dentro del Congreso. Hace poco, la comisión de Economía y Descentralización han sacado el tema de la Ley de Contrataciones con el Estado, así como se está viendo este tema de la reforma de pensiones y cómo se ha regulado el tema de medicamentos. Más allá de las críticas que acompañan a todos los Parlamentos, creo que válidamente este Congreso podría voltear al Ejecutivo y decirles en esta oportunidad, no.

- ¿Cuándo tomarían una decisión final?

Bueno, creo que lo ideal sería antes de que se levante la legislatura, el próximo 15 de junio. Entonces, queda poco tiempo y entiendo que la presidenta de la comisión de Constitución, Martha Moyano, está siendo todo el trabajo necesario para poder evaluar y entender cada uno de los pedidos que se han hecho. Lo cierto es que también ha sido una muy mala estrategia de parte del Ejecutivo enviar una lista interminable de pedidos de facultades. Creo que se equivocaron, no es cuestión de hacer una lista de deseos y ver si por cansancio terminan entregando las facultades, sino que deberían haber sido bastante más serios en establecer cuáles eran las prioridades.

Miguel Torres calificó de "vergonzosas" las frases que tuvo el ministro de Economía, José Arista, contra la propuesta de pensión por consumo. (Foto: Jorge Cerdán)

-La comisión de Economía aprobó el dictamen de la reforma del sistema de pensiones, en el que se incluyó la pensión por consumo; sin embargo, especialistas como Luis Arias Minaya criticaron la propuesta al señalar que es un tema complementario, piloto y experimental, que no beneficia a los más pobres…

La verdad no recuerdo en qué es especialista (Luis Arias Minaya). Creo que no está dentro de sus capacidades ser futurólogo y me pregunto qué han hecho aquellas personas que han estado en cargos de gestión durante todos estos años que haya servido para mejorar el sistema de pensiones en nuestro país, porque si tú vas a hablar con autoridad para poder criticar es porque tú has hecho algo. Nosotros no solo estamos proponiendo una medida, sino cuatro medidas. Respecto a la pensión por consumo, yo lo tengo una buena esperanza de impacto, no solo porque lo presentamos con Luis Galarreta hace muchos años como autores de un proyecto de ley, sino porque buscamos ser eco de personas que saben mucho más que nosotros.

- ¿Realmente creen que esa propuesta solucionará la problemática de los afiliados y de los que no gozan de una pensión en el Perú?

La pensión por consumo no es por sí sola la solución al problema. Por supuesto que no lo es, pero creo que atiende una justa demanda de muchísima población. Cuantas personas, imagínate, van a salir ahora a pedir comprobantes de pago. Te imaginas la cantidad de auditores “voluntarios” que van a aparecer producto de este sistema. Entonces, a veces hay que apostar, tratar e intentar, y lo último que tengo que decirles a los críticos es que en pensión por consumo no solamente estamos hablando de un tema, estamos hablando de una pensión mínima, de más competencia, de una comisión por resultados. Entonces, son elementos que nuestro sistema está pidiendo a gritos y si nos los atendemos y no nos damos una chance de hacer estos ajustes, creo que todos nos vamos a ir despidiendo de un sistema privado que no tuvo la capacidad de hacer cambios en sí mismo para poder mantenerse en nuestro régimen.

-El ministro Arista también criticó su propuesta. En entrevista con Gestión dijo que pensión por consumo “no le haría ni cosquillas” a los fondos de afiliados, ¿qué le responderían?

Me apena ver a un ministro decir que la pensión por consumo no le va a hacer ni cosquillas a nuestro sistema. Eso me parece una expresión verdaderamente vergonzosa. Es una pena que haya declarado eso, es profundamente lamentable que quien es responsable de la política económica del país pase por alto que un 80% de peruanos no percibe ni un solo sol al día por concepto de pensión y, frente a ello, esta propuesta garantiza que todos puedan tener algo para su fondo de pensión. En todo caso, ¿me puede decir cuál es su propuesta ministro Arista?, porque hasta ahora no la escucho.

-En ese sentido, ¿desde Fuerza Popular piensan citar a Arista al Congreso para que les explique su propuesta en el tema de pensiones?

Ya lo hemos citado en varias ocasiones. En una de ellas dejó plantada a la comisión de Economía. Es una pena.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori cuestiona ausencia de ministro de Economía en el Congreso