Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, sostuvo que no guardará silencio y sí declarará el próximo martes, 28 de mayo, en la citación que le ha realizado el Ministerio Público por el caso de la desactivación del equipo especial de la Policía que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

“Te afirmo que la presidenta, el próximo martes 28, va a declarar. Ella va a declarar a propósito de esta supuesta orden de desactivación del equipo especial de apoyo a Eficcop”, indicó Portugal en RPP.

“No va a guardar silencio, ella va a declarar, porque hay lecturas y hay verdades que se leen en voz alta, parece que esta es una de ellas. Sin embargo, espero y confío en la institución del Ministerio Público, en una institución que debe investigar y no perseguir, que inmediatamente después, minutos o segundos después, la información de mi clienta no se ventile y que se cautele la naturaleza de reservada”, agregó.

No obstante, Portugal sostuvo que el hecho que una persona se acoja a su derecho al silencio no implica que “esconda algo” o que “tiene alguna información autoincriminatoria”.

En anteriores presentaciones ante el Ministerio Público, la presidenta Dina Boluarte había guardado silencio por el caso de las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno y por el caso la contratación en Qali Warma de su allegado Víctor Torres Merino cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social.