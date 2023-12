El vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, dijo que el Tribunal Constitucional (TC) dio cátedra al ordenar la liberación del expresidente Alberto Fujimori, pese a dos resoluciones previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impedían dicha sentencia para el exmandatario, quien cumple 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Indicó que si bien el país está adscrito a la CIDH, esta corte no puede impedir la libertad de una persona. Asimismo, señaló que dicha corte supranacional solo está facultada a solicitar información sobre la ejecución de una sentencia, pero no para decidir sobre la libertad de un reo.

“Hoy el Tribunal Constitucional ha dado catedra al señalar que, si bien nosotros estamos adscritos a la Corte IDH, esta corte no puede tergiversar las herramientas del derecho para impedir la libertad de una persona. Ellos si bien tienen la facultad de exigir información de pedir una supervisión de la ejecución de sentencia, no está facultada para impedir la libertad de un ser humano”, dijo en RPP.

En esa línea, Torres agregó que el Tribunal Constitucional respondió a una obligación constitucionalmente establecida y que, además de liberar al expresidente ha sentado un mensaje sobre la soberanía de Perú y que “la justicia en el país se respeta”.

Para el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha venido “dilatando” la libertad del expresidente Alberto Fujimori para que muera en la cárcel. “Él ha sido indultado y tiene derecho a vivir sus últimos años en libertad, junto a su familia como corresponde”.

“Hay que saludar esa decisión rápida del TC de ordenar inmediatamente la Alberto Fujimori, como corresponde. Decisión que debió tomar el juez de Ica que se acobardó“, indicó a Canal N.

Como se recuerda el 1 de diciembre el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica declaró improcedente la sentencia del (TC), que restablecía el indulto al expresidente Alberto Fujimori.

“Esperemos que esta corte caviar, Corte IDH no siga metiendo sus manos en el Perú, algo que ha venido haciendo impunemente en los últimos tiempos (...) Esa Corte no tiene nada que ver en este asunto, lo único que ha venido haciendo es dilatar la salida de Alberto Fujimori para que muera en la cárcel, no debe tolerarse más una injerencia de la Corte IDH”, mencionó.

TC ordena excarcelación inmediata

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado un recurso a favor de Alberto Fujimori y ordenó al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al director del penal de Barbadillo para que “en el día” dispongan la inmediata libertad del exmandatario.

“De conformidad con el articulo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ORDENA que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad”, señala al resolución emitida con fecha 04 de noviembre del presente.

De esta manera, declara fundada la reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo de 2022 recaída en el presente proceso.

En la resolución también se observa que el TC llama “severamente la atención” al juez de Ica, Vicente Fernández, “exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus”.