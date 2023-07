Tal es es el caso del bloque de centroizquierda. El primer partido en elegir a su candidato fue Perú Libre (PL). En una Asamblea General Nacional se designó a Waldemar Cerrón como su representante y se acordó que el próximo viernes 21 se defina a los demás grupos que integrarán su lista.

De inmediato, el partido del lápiz empezó la ronda de diálogos con las demás bancadas de izquierda y de centro, lo que al final terminó por dar sus frutos.

El legislador de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, confirmó a RPP que, tras estas conversaciones, este bloque, que además de su bancada y PL es conformado por Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Somos Perú y parte de Acción Popular, presentarán un candidato a la presidencia del Parlamento; sin embargo, precisó que aún no se ha definido el nombre.

En tanto, el vocero de la bancada de Acción Popular, José Arriola, convocó a los miembros de su grupo a una reunión el próximo lunes 17, a las 3:00 p.m., a fin de elegir a su representante ante la Mesa Directiva.

Sin embargo, en la víspera se conoció que los voceados en AP son Luis Aragón y Silvia Monteza.

Es decir; entre Aragón, Monteza y Cerrón saldrá el candidato del bloque de centroizquierda para ocupar la silla que dejará vacante José Williams.

El ‘Bloque democrático’ y la indefinición sobre incluir a una bancada de izquierda

Por el lado del bloque de derecha, o mejor conocido como el ‘Bloque democrático’, aún no hay nada definido respecto a las bancadas que conformarán su lista.

El vocero de Fuerza Popular (FP), Miguel Torres, señaló hace unos días que la idea es que las bancadas que forman parte de este bloque (FP, Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso), presenten una sola lista: sin embargo, dejó abierta la puerta para incluir a un grupo de izquierda y a los no agrupados.

Precisamente, tras rechazar a PL varios legisladores de la bancada naranja empezaron a lanzar guiños al Bloque Magisterial y consideraron que con este grupo se puede dialogar, a diferencia del partido del lápiz. No obstante, dejaron en claro que aún no se ha cerrado ningún acuerdo.

En cuanto a la presidencia del Congreso, Torres remarcó que, si bien su partido tiene el derecho de buscar la presidencia del Parlamento, descartó esa posibilidad al señalar que con este gesto buscan evitar romper la unidad que se anhela en el bloque.

“Si bien tendríamos todo el derecho del mundo a solicitarla teniendo la bancada más numerosa y siendo el partido más consistente, creo que tendríamos derecho a acceder. Pero soy consciente de que, si FP liderara (la lista), podría generar excusas para algunos y así romper la unidad que tanto se está buscando en la centroderecha”, puntualizó.

Tras la declinación de FP, las bancadas de RP y APP entrarán en pugna por liderar la lista que presentará este bloque. ¿Cuál es la postura de estas bancadas?

Alianza para el Progreso

En diálogo con Gestión, el vocero parlamentario de APP, Alejandro Soto, adelantó que su bancada y el CEN de su partido se reunirán el próximo martes 18 para elegir a su candidato a la Mesa Directiva.

Entre los voceados figuran Eduardo Salhuana, Roberto Chiabra y Edith Julón.

“Nosotros sí vamos a presentar un candidato a la presidencia del Congreso y vamos a continuar con el diálogo, pero lo que decidamos al interior de la bancada no necesariamente tiene que ser aceptado o aprobado por el bloque. Creo que cada quien tiene su opción y nosotros insistiremos en la nuestra”, acotó.

Soto recordó que al inicio de la gestión del Parlamento hubo una conversación entre las bancadas del bloque y se acordó que habrá alternancia en la presidencia.

“Primero fue Acción Popular, después tenía que ser APP y así sucesivamente. Por eso es que nosotros apoyamos la candidatura de Maricarmen Alva y luego el bloque respaldó la candidatura de Lady Camones. Entonces, como quedó frustrada la gestión de Camones, consideramos pertinente que, si se respetan aquellos acuerdos, APP tendría la primera opción”, añadió.

El legislador remarcó que, en el caso de Camones, quien fue censurada por el Parlamento tras conocerse unos audios en los que presuntamente habría concertado con el líder de su partido, César Acuña, se demostró que no hubo nada irregular y la indagación fue archivada, por lo que dijo que buscarán tentar la presidencia del Parlamento para continuar ese periodo interrumpido.

“Vamos a exigir tener un candidato a la presidencia del Congreso”, enfatizó.

Respecto a qué pasará si finalmente RP no piensa ceder en sus intenciones, Soto solo atinó a señalar que se deberían respetar los acuerdos primigenios.

“La verdad de las cosas es que todas las bancadas quieren la presidencia, pero, por eso se va conversando, dialogando. Si se respetan los acuerdos primigenios habrá una orden de prelación, pero si no se respetan (los acuerdos) habrán nuevas conversaciones, nuevas posibilidades y, en consecuencia, nuevas opciones”, enfatizó.

Para el portavoz de APP el objetivo del bloque debe ser reincorporar a Podemos Perú y Somos Perú en la fórmula para poder conseguir la mayor cantidad de votos y asegurar la elección.

“Seguramente una vez que definamos a nuestros candidatos podríamos intercambiar posibilidades con Somos Perú, Podemos Perú y todas las bancadas que quieran integrar nuestra opción. Al inicio de este Congreso, Somos Perú y Podemos Perú integraban el bloque, pero debemos conversar con ellos para que vuelvan, pero también conversar con la izquierda”, agregó.

Renovación Popular

En Renovación Popular tienen previsto reunirse la próxima semana para definir su candidato a la Mesa Directiva, aunque aún no hay una fecha definida.

Así lo señaló el legislador José Cueto, tras precisar que aún no se sabe si volverán a postular a Gladys Echaíz o a Jorge Montoya.

“Hay temas que todavía tenemos que conversar a nivel de bancada, aún no lo hemos visto. Yo lo he dicho desde la primera vez y me reafirmo que la señora (Gladys) Echaíz me parecería una excelente presidenta del Congreso, pero bueno, al final la bancada decidirá. Si ella no quiere, hay que respetar su posición y veremos otras opciones”, dijo a este diario.

El legislador insistió en que APP ya ha tenido la presidencia del Congreso, aunque sea de manera corta, por lo que consideró que, si Fuerza Popular realmente no decide presentar un candidato para ese puesto, ese sitio debería corresponderle su grupo.

En ese sentido, dijo no tener idea de los acuerdos aludidos por Soto y recordó que si Camones fue censurada en el cargo no es por un tema externo, sino por un tema interno de dicha agrupación.

“Por ejemplo, si soy un jugador de fútbol y entro a la cancha, me lesiono y solo estuve jugando 10 minutos. Para el siguiente partido pido volver a jugar nuevamente porque en el anterior encuentro solo jugué 10 minutos, bueno, eso depende del entrenador. En este caso, depende del Congreso. Si APP quiere regresar a la presidencia, bueno pues, se votará y se decidirá, pero ellos ya tuvieron la presidencia”, enfatizó.

Respecto a la posibilidad de incluir a un grupo centro de izquierda en la fórmula, Cueto consideró que en algún momento debemos lograr un consenso multipartidario, pero colocando ciertos límites.

“Hay que consensuar con todos, poner ciertos límites por supuesto y, de acuerdo a eso, tratar de conseguir una mesa de consenso con todos y si para eso se tiene que sentar uno de izquierda en la mesa, buenos pues, tendrá que sentarse, pero por supuesto que no la presidirá”, enfatizó.

Por último, el legislador dijo esperar que el bloque no se parta en dos, tal como ocurrió en la elección anterior de la Mesa Directiva.

“Si nuevamente hay este tipo de fraccionamiento y se presenten dos o tres listas en nuestro bloque, mejor de una vez le regalamos la mesa al frente”, acotó tras precisar que en su bancada ya se dejó de lado los personalismos y si se tiene que dar un paso al costado para lograr nuestro propósito, “pues lo haremos”.

José Cueto consideró que Gladys Echaíz podría ser una buena presidenta del Congreso. (Foto: Congreso)

Avanza País

Si bien en Avanza País no piensan presentar un candidato a la presidencia del Congreso, debido a que el Bloque recientemente apoyó la postulación de Williams, sí buscan ocupar una de las vicepresidencias de la institución.

A inicios de junio pasado se voceó la candidatura de Rosselli Amuruz para la mesa. Con el pasar de los días, otro nombre se sumó a la competencia interna en dicha bancada: Diego Bazán. Sin embargo, fuentes de dicha agrupación contaron a Gestión que el actual titular de la comisión de Defensa habría declinado cualquier intención de postular y que Amuruz ya contaría con el respaldo de toda la bancada.

En entrevista con Willax TV, la legisladora no descartó ser la candidata de su grupo y agradeció a su colega, Patricia Chirinos, por haberla propuesta para el cargo; sin embargo, recalcó que esperará la decisión que adopte toda la bancada.

Al igual que Fuerza Popular, APP, y RPP, en Avanza País se mostraron de acuerdo en incluir a un grupo de izquierda en la nómina, pero no en la presidencia.

“No vamos a apostar por una candidatura de la izquierda a la presidencia de la mesa, pero sí creo que es importante que para algunos de los espacios que hay en la mesa, hay que recordar que tenemos tres vicepresidencias, podamos abrir el diálogo con otras fuerzas que no necesariamente piensen como nosotros. Eso me parece positivo”, señaló el legislador Alejandro Cavero al ser consultado por la prensa.

El parlamentario enfatizó que actualmente el país vive circunstancias muy diferentes a lo que se vivió durante el gobierno de Pedro Castillo, por lo que consideró que ahora sí se pueden llegar a consensos

“Cuando estaba Pedro Castillo había que defender a rajatabla la institucionalidad del Parlamento, porque era sistemáticamente atacado todos los días hasta el punto de que buscaron cerrarlo. Hoy creo que el país es diferente, está buscando diálogo, consenso y, sobre todo, porque la izquierda para diciendo que acá en el Congreso hay una dictadura parlamentaria, lo cual es sonso. No hay nada más absurdo que eso”, aseveró.

En ese sentido, remarcó que para que la izquierda no diga que exista una dictadura en el Parlamento “armemos una mesa de coalición, consenso y que todos tomemos las decisiones”.