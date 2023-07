La Corte Suprema evaluará este miércoles 5 de julio el pedido del Ministerio Público para que se levante el secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo y otras 13 personas en el marco de la investigación por el fallido golpe de Estado perpetrado en diciembre pasado.

Según informó RPP, la audiencia, de carácter privada, estará a cargo del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien en diciembre pasado ordenó prisión preventiva, por un plazo de 18 meses, en contra del exmandatario por este tema.

Entre las personas comprendidas en la solicitud figuran los exministros Betssy Chávez (PCM), Willy Huerta (Interior), Roberto Sánchez (Comercio Exterior) y el exconsejero presidencial Aníbal Torres.

Al respecto, Sánchez indicó a Canal N que no tiene ningún inconveniente con el pedido realizado por la Fiscalía y dijo que se allanará ante la demanda.

“Yo no tengo ningún inconveniente. Todas las diligencias que sean positivas para el esclarecimiento es lo mejor. La verdad es importante que se conozca. Estoy totalmente allanado a ese pedido”, acotó.

El también congresista descartó que haya cambiado de versión ante el Poder Judicial sobre lo que dijo luego de que Castillo leyera el mensaje presidencial anunciado el golpe de Estado.

Según dijo, nunca expresó la frase “por el país”, tal como se señaló en la prensa, y que sí le recriminó al expresidente con una pregunta.

“En mi primera declaración brindada a la Fiscalía, siempre he referido que mi expresión fue ‘¿qué pasó?’ (...) y todas las veces que me han solicitado yo he dicho eso. No sé a qué se referirán a un cambio de versión. Tengo una sola versión respecto a hechos que no tuve conocimiento antes, ni durante”, apuntó.