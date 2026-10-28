El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso a la presidenta Keiko Fujimori, fortalecer la integración regional mediante un nuevo modelo de desarrollo que proteja a la Amazonía y a los pueblos indígenas.

“Podemos fortalecer la integración regional a través de un nuevo modelo de desarrollo sostenible e inclusivo que unifique la conservación y el uso sostenible de la selva amazónica”, señaló el mandatario en la red social X.

El mandatario brasileño añadió que ese modelo debe reconocer “el rol de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

Lula también le aseguró a Fujimori que recibió “con gratitud” las felicitaciones que le envió este domingo en X, poco después de que se confirmara su reelección.

Fujimori felicitó este domingo a Lula da Silva por su victoria electoral en la segunda vuelta presidencial.

La presidenta recordó que pronto se conmemorará el bicentenario de las relaciones diplomáticas bilaterales, establecidas en febrero de 1827. Asimismo, reafirmó su “voluntad de fortalecer” la “alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía”, que los dos países comparten, “en beneficio de ambos pueblos”.

En la segunda vuelta presidencial celebrada en Brasil, Lula da Silva obtuvo el 52 % de los votos frente al 48 % de Flávio Bolsonaro, lo que se tradujo en una diferencia de unos 4,4 millones de votos.

La primera ronda de las elecciones había sido liderada por Bolsonaro, con el 47 % de los sufragios, dos puntos más que su adversario.