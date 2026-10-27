El Diario Oficial de Brasil informó que la expresidenta Dilma Rousseff recibirá un pago mensual de unos US$ 3,000 a modo de compensación tras haber sido torturada durante la dictadura militar.
La exmandataria fue arrestada en 1970 por participar en una marcha contra el régimen que gobernó Brasil de 1964 a 1985, en el cual sufrió torturas y estuvo casi 3 años presa.
De esa manera, la Justicia determinó que Rousseff fue perseguida e imposibilitada de trabajar desde el día de su arresto hasta el 21 de octubre de 1997.
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En esa época, Dilma Rousseff laboraba como economista en la Fundación de Economía y Estadística de Río Grande del Sur (FEE), por lo que el importe se fijó en 17.500 reales mensuales (algo más de US$3,200). Se estima que el total de indemnización ascenderá a 6.6 millones de reales, casi US$ 1 millón 125,000.
Vale acotar que Rousseff integró la oposición a la dictadura militar de Brasil e integró el grupo guerrillero Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares.
Ya hacia 1999 se afilió al Partido de los Trabajadores y fue nombrada por Lula da Silva como ministra cuatro años después. En 2011 se convirtió en la primera mujer en ocupar el máximo cargo político en Brasil, y para 2016, cuando ganó la reelección, fue destituida por el Senado.
Con información de EFE.