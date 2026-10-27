Dilma Rousseff recibirá indemnización estatal tras ser víctima de la violencia dictatorial en Brasil, según la justicia. Foto: Reuters
Dilma Rousseff recibirá indemnización estatal tras ser víctima de la violencia dictatorial en Brasil, según la justicia. Foto: Reuters
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Redacción Gestión
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El Diario Oficial de Brasil informó que la expresidenta Dilma Rousseff recibirá un pago mensual de unos US$ 3,000 a modo de compensación tras haber sido torturada durante la dictadura militar.

La exmandataria fue arrestada en 1970 por participar en una marcha contra el régimen que gobernó Brasil de 1964 a 1985, en el cual sufrió torturas y estuvo casi 3 años presa.

De esa manera, la Justicia determinó que Rousseff fue perseguida e imposibilitada de trabajar desde el día de su arresto hasta el 21 de octubre de 1997.

Dilma se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil, en 2011. A mediados del 2016 fue destituida por el Senado. Foto: EVARISTO SA / AFP
Dilma se convirtió en la primera mujer presidenta de Brasil, en 2011. A mediados del 2016 fue destituida por el Senado. Foto: EVARISTO SA / AFP

En esa época, Dilma Rousseff laboraba como economista en la Fundación de Economía y Estadística de Río Grande del Sur (FEE), por lo que el importe se fijó en 17.500 reales mensuales (algo más de US$3,200). Se estima que el total de indemnización ascenderá a 6.6 millones de reales, casi US$ 1 millón 125,000.

Vale acotar que Rousseff integró la oposición a la dictadura militar de Brasil e integró el grupo guerrillero Vanguardia Armada Revolucionaria Palmares.

Ya hacia 1999 se afilió al Partido de los Trabajadores y fue nombrada por Lula da Silva como ministra cuatro años después. En 2011 se convirtió en la primera mujer en ocupar el máximo cargo político en Brasil,

Con información de EFE.

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