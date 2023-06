La reciente designación de César Vásquez en el Ministerio de Salud no cayó nada bien en algunas bancadas de izquierda, de centro y derecha. En Renovación Popular y Perú Libre consideraron que su nombramiento en el Gabinete demostraría que existe una alianza entre el partido que lidera César Acuña y el Gobierno.

A esto hay que sumar que el ministro, de acuerdo al diario La República, registra un total de 19 denuncias (13 en la Fiscalía de Cajamarca y 6 en la de Lambayeque) por delitos que van desde abuso de autoridad hasta apropiación ilícita. No obstante, la mayoría de ellas se encuentran en fase de sobreseimiento o presentan un archivo preliminar o definitivo.

Pese a esto, desde el Gabinete Ministerial lo respaldaron y restaron importancia a dichas denuncias.

Si todos estos cuestionamientos no fueron suficientes, Panorama y el diario El Comercio revelaron ayer, por separado, unas fotografías que demostrarían que el ministro habría tenido un vínculo cercano con el expresidente Pedro Castillo, quien afronta 18 meses de prisión preventiva por perpetrar un fallido golpe de Estado en diciembre pasado, así como con otros miembros del denominado ‘Gabinete en la sombra’.

Niega cualquier cercanía con Castillo

La respuesta de Vásquez no se hizo esperar. En entrevista con Willax, negó cualquier cercanía con el expresidente, pese a las fotografías que demostrarían lo contrario.

“Esas fotos que están mostrando son mucho antes que Pedro Castillo sea candidato. Nadie podía imaginar en ese momento que podía terminar siendo presidente. Yo era una persona pública. Esa foto jugando fulbito es cuando me invitan a la fiesta patronal en Anguía (Cajamarca) en mi calidad de congresista”, aseveró.

El galeno recordó que, en ese momento, Castillo no era jefe de Estado y, como muchas otras personas, se le acercaron a tomarse fotos con él. Lo mismo respondió al ser consultado por las fotos en las que aparece al lado del empresario Alejandro Sánchez Sánchez y el exalcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero.

“Yo no he sido una persona cercana a Castillo. En un análisis simple, si bien conozco a las personas que han salido en las fotografías y que han sido cuestionadas, los conozco y los veo en el pueblo, pero si tuviera una amistad estrecha yo hubiese tenido un cargo, aunque sea, en segunda línea en el Gobierno de Castillo. No he tenido ni un solo cargo ni de la última fila en el coche”, enfatizó.

No obstante, el titular del Minsa sí reconoció que acudió una vez al edificio del jirón Sarratea (Breña), que fue el centro de campaña de Castillo.

“No he ido (a la casa de Sarratea) cuando ha sido presidente (Pedro Castillo). He pasado por ahí alguna vez”, indicó sin precisar la fecha de su visita a dicho inmueble.

Finalmente, Vásquez reveló que tanto la presidenta Dina Boluarte como el premier Alberto Otárola no le preguntaron si tuvo algún vínculo con Castillo antes de designarlo en el cargo.

“No me preguntaron porque no era necesario y te explico ese tema. No lo hemos tocado porque yo no tengo ningún vínculo con ellos”, apuntó.

