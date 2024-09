El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar exhortó al Ejecutivo a declarar en estado de emergencia su región por los incendios forestales que vienen afectando a centenares de familias.

“Tenemos más de 127 emergencias en este momento, que unas han sido activadas recientemente y otras apagadas. ¿De qué manera? Con mochilas fumigadoras, con ramas. Por eso pedimos al premier que se declare en emergencia Huánuco por esta necesidad que estamos teniendo”, dijo en RPP.

La autoridad regional manifestó que la emergencia en Huánuco se acentúa por el déficit hídrico. “No se imaginan cuántas familias no tienen cómo regar sus espacios netamente agrícolas”, agregó.

“En este momento hay mucha población que no tiene ni qué comer. Nosotros llevamos netamente el apoyo humanitario. Es suficiente, en parte, cuando estamos atendiendo alimentos, colchones y calaminas. Pero no es suficiente, por ejemplo, ver a animales que no tienen qué comer”, aseveró.

De acuerdo a la información brindada por la Oficina Regional de Gestión de Riegos de Desastres Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana de Huánuco hay más de 2,330 hectáreas afectadas, 105 personas damnificados, 481 afectados, 18 viviendas destruidas, 26 casas inhabitables y 63 viviendas afectadas.

El Ejecutivo ordenó declarar en emergencia solo las regiones de Amazonas, San Martín y Ucayali a causa de los incendios forestales.