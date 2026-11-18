El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), así como sus programas nacionales, fueron declarados en proceso de modernización y reorganización por un plazo de 60 días calendario con el objeto de evaluar integralmente su situación administrativa, organizacional y de gestión.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-MIMP, publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano.

De acuerdo con la norma, sobre la base de la evaluación se propondrán las acciones y las medidas de modernización y reorganización que correspondan, orientadas al fortalecimiento de su capacidad institucional y a la mejora de la articulación, gestión y cumplimiento de sus competencias.

Asimismo, el decreto busca fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus programas nacionales, mediante la evaluación y adecuación de su organización, gestión y funcionamiento, a fin de mejorar la provisión eficiente y oportuna de los servicios a su cargo.

El MIMP, a través de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, elaborará un diagnóstico e informe de modernización y reorganización, que contendrá la evaluación de la situación organizacional y que incluirá la propuesta de medidas de reforma y mejora organizacional.

Para dicho efecto, se deberá considerar el análisis de la situación administrativa, organizacional, de planeamiento estratégico, presupuestal, de inversión pública, de recursos humanos y de integridad, entre otros aspectos que sean necesarios.

El informe de diagnóstico y de modernización y reorganización será remitido al Despacho Ministerial de la cartera, previa conformidad de los despachos viceministeriales y de la secretaría general, según el ámbito de sus competencias.

La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables será la responsable de la conducción del proceso de modernización y reorganización.

El decreto supremo lleva la rúbrica de la presidenta Keiko Fujimori y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario.