Este sábado 24 y domingo 25 de octubre se llevara adelante una jornada más del proceso de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

El sábado 24 de octubre rendirán la prueba los postulantes a las carreras de Ciencias de la Salud, excepto Medicina Humana, quienes realizarán la prueba el domingo 25 de octubre.

En ambas fechas, el ingreso a la ciudad universitaria estará permitido desde las 6:00 a. m. hasta las 8:30 a. m. La universidad precisó que, después de ese horario, no se permitirá el acceso de más postulantes por ningún motivo, informó la Agencia Andina.

Asimismo, tras los resultados del examen, los que hayan logrado una vacante en la Decana de América podrán recoger sus constancias de ingreso del 2 al 6 de noviembre del 2026.

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¿Qué documentos debo llevar al examen de San Marcos?

Los postulantes deben presentar los siguientes documentos para ingresar al examen de admisión 2027-I:

- Carné de postulante: impreso en tamaño A4. Incluye la declaración jurada, que debe llevarse sin firma ni huella dactilar, pues ambas se colocarán en el aula ante el docente o veedor.

- Documento Nacional de Identidad (DNI): original, actualizado y vigente.

- Pasaporte o carné de extranjería: vigente, en el caso de postulantes extranjeros.

- Certificado de inscripción C4 de Reniec u otro documento oficial de trámite: únicamente en caso de pérdida o robo del DNI.

- Declaración jurada para menores de edad: impresa y firmada por el padre, la madre o el apoderado, cuando corresponda.

¿Cómo debo vestir para rendir el examen?

La universidad establece restricciones para determinadas prendas, accesorios y elementos personales. Por ello, se recomienda acudir con ropa cómoda, sencilla y sin adornos metálicos. Entre las principales indicaciones figuran:

- Gorras y prendas con capucha: no se permite el ingreso con gorras ni con casacas o poleras con capucha.

- Pantalones: están restringidos los jeans y los pantalones tipo cargo (con grandes bolsillos laterales).

- Accesorios metálicos: no se permiten aretes, piercings, anillos, pulseras ni collares.

- Calzado: debe estar libre de hebillas y adornos metálicos.

- Cabello: no debe cubrir las orejas ni la frente. Quienes tengan el cabello largo deben recogérselo.

- Como alternativa, los postulantes pueden optar por un polo de algodón y un pantalón de buzo, siempre que cumplan con las disposiciones establecidas para el proceso.

¿Qué objetos están prohibidos en el examen de admisión?

Los postulantes no deben ingresar con teléfonos celulares, relojes inteligentes, audífonos, tabletas, cámaras ni otros dispositivos electrónicos.

También está prohibido llevar mochilas, bolsos, carteras, billeteras, llaves, tarjetas, joyas, relojes y otros accesorios restringidos. La lista incluye alimentos, bebidas y materiales de estudio, como libros, cuadernos y separatas.

Asimismo, los participantes no necesitan llevar útiles de escritorio, como lápices, borradores, tajadores o lapiceros, debido a que la universidad se encargará de proporcionarlos.

Antes de acudir a la Ciudad Universitaria, se recomienda revisar los documentos solicitados y dejar en casa los objetos prohibidos. Llegar con anticipación y cumplir las disposiciones de ingreso permitirá evitar inconvenientes durante la jornada de evaluación.

La UNMSM ha establecido que el puntaje mínimo requerido es de 700 puntos para el área B y de 900 puntos para el área C. Foto: GEC FOTOS: BRITANIE ARROYO / GEC

Los resultados de la primera etapa

La semana pasada más de ocho mil jóvenes rindieron el examen de admisión 2027-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), correspondiente a las áreas B: Ciencias Básicas y C: Ingeniería, en busca de una de las 906 vacantes ofrecidas para esta segunda fecha de evaluación.

Para acceder a una vacante en estas dos áreas, el Consejo Universitario de la UNMSM estableció que el puntaje mínimo requerido es de 700 puntos para el área B y de 900 puntos para el área C.

De los 8,332 postulantes, 1 043 correspondieron al área de Ciencias Básicas, que ofreció 242 vacantes, mientras que 7 289 participaron en el área de Ingeniería, con 664 vacantes disponibles.

La Oficina Central de Admisión (OCA) publicó los resultados oficiales y la lista de ingresantes con sus respectivos puntajes. Ingresa al siguiente ENLACE.











