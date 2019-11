Para Raj Sisodia, toda empresa debe tener un propósito superior que trascienda el puro hecho de hacer dinero, y necesita crear valor con y para todos sus grupos de interés. Sobre este y otros temas reflexionará hoy en el marco de la Sexta Conferencia Internacional sobre Gestión Global de la UPC.

Hoy, el capitalismo y la empresa privada están bajo constante cuestionamiento, ¿a qué atribuye esta situación?

Muchos empresarios se perjudican y limitan el potencial de sus empresas cuando insisten en que el único propósito del negocio es generar ganancias para los accionistas. Esta situación genera resentimiento y envidia, como tampoco inspira a los empleados a hacer más que lo mínimo. Las empresas necesitan despertar y tomar conciencia, y adoptar una nueva narrativa sobre el capitalismo y los negocios.

¿Las empresas privadas también tienen un rol social?

Todas las empresas, privadas y públicas, deben ir más allá de la responsabilidad social; necesitan alinearse con la sociedad. Toda empresa debe considerar a la sociedad como su primer stakeholder, y debe ser parte de la solución, no parte del problema. La sociedad tiene suficiente carga, no deberíamos agregarle más a través de los negocios.

¿Cómo desarrollar negocios sustentables y amigables con los stakeholders?

El negocio no es una máquina de hacer dinero; es un complejo sistema adaptativo vivo. Los inversores no pueden obtener ganancias a menos que los clientes estén realmente contentos y satisfechos. Los clientes no pueden estar realmente contentos y satisfechos a menos que los empleados estén satisfechos y encuentren sentido a lo que están haciendo

¿Las empresas responsables mejoran su desempeño financiero y mitigan los riesgos?

Nuestra investigación demuestra que las empresas conscientes superan financieramente al mercado de manera significativa. En el 2007, encontramos un rendimiento superior de dichas empresas de casi 9 a 1 a lo largo de diez años. En el 2014, la proporción fue de 14 a 1 durante un periodo de 15 años. Y actualmente, gran parte del crecimiento de las empresas conscientes se produce a expensas de sus competidores menos conscientes

¿La marca responsable es valorada por los consumidores?

Sí, cada vez hay más pruebas de que los consumidores se preocupan y premian a las empresas que se comportan de manera responsable y solidaria con todos sus grupos de interés, incluidos los empleados, las comunidades y el medio ambiente.