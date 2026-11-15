El Decreto Legislativo N.° 1743 establece que se presume la racionalidad de quien ejerce legítima defensa, incluso cuando utiliza fuerza letal. Corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. Foto: Composición Gestión/ChatGPT.
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Giancarlos Torres
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El uso de la fuerza, incluso letal, para defenderse de una agresión cuenta ahora con nuevas garantías legales en el Perú. Una modificación al Código Penal establece que se presume que quien ejerce la legítima defensa actuó de manera racional, por lo que corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. El cambio busca evitar que los ciudadanos que reaccionan frente a una situación de peligro terminen afrontando investigaciones y procesos penales sin que se evalúen adecuadamente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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