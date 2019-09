Es posible que los inversionistas tengan expectativas desmedidas respecto de la próxima decisión de estímulo del Banco Central Europeo, según el exvicepresidente de la entidad Vitor Constancio.

"No estoy seguro de que los bancos centrales tengan que hacer lo que los mercados piensen", dijo Constancio en una entrevista con Bloomberg TV. “No estamos en recesión y no es necesario un gran paquete en este momento. Hay ciertas medidas de seguridad en proceso, pero no más que eso, y los mercados ya esperan mucho más. Eso es lo que realmente me preocupa".

El BCE celebra su próxima reunión de política el 12 de septiembre y el presidente del banco, Mario Draghi, señaló en julio que es probable que se anuncie un nuevo estímulo monetario. Los inversionistas descontaron un recorte de 15 puntos básicos en la tasa de depósito, que actualmente es de menos 0.4%, y los economistas proyectan que las compras de activos se reanudarán en 30,000 millones de euros (US$ 33,000 millones) por mes durante un año.

Constancio, quien se caracterizó por un tono moderado en las casi dos décadas que formó parte del Consejo de Gobierno del BCE como gobernador del Banco Central de Portugal y luego vicepresidente hasta el año pasado, advirtió que no se debiera abusar de las tasas negativas.

"Sin duda, existe un límite en lo que respecta al impacto en los bancos y el sistema financiero, que tiene problemas para funcionar con una política de tasas negativas", señaló. "Mi opinión personal es que ya estamos cerca del límite".

Es por eso que se necesita el apoyo de otros actores, sostuvo, y alentó a los gobiernos a intensificar el apoyo fiscal si los riesgos externos transforman la actual desaceleración económica en una crisis más severa.

“No hay duda” de que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China es la mayor amenaza para el crecimiento en la eurozona, según Constancio. Al mismo tiempo, también existe la posibilidad de un rápido retorno de la confianza.

“Si se logra un acuerdo, habrá una ola de optimismo”, dijo. “El sentimiento cambiará y todo el estado de ánimo cambiará, lo que se verá reflejado en los mercados financieros”.