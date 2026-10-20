La BBC cerrará BBC Three, BBC Scotland y Radio 4 Extra a mediados de 2027 como parte de su plan para reducir gastos. Foto: EFE.
La BBC cerrará BBC Three, BBC Scotland y Radio 4 Extra a mediados de 2027 como parte de su plan para reducir gastos. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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La cerrará a mediados de 2027 dos canales de televisión, BBC Three y BBC Scotland, y la emisora de radio Radio 4 Extra. La medida forma parte de un plan de ahorro de 500 millones de libras (unos 595 millones de euros) hasta 2028, que contempla trasladar sus contenidos a servicios digitales.

En un comunicado dirigido a los trabajadores este martes, , señaló que la BBC debe tomar “decisiones difíciles” ante las presiones financieras y la necesidad de adecuar su oferta a los nuevos hábitos de consumo de las audiencias.

Pese al cierre de las señales tradicionales, los contenidos de los tres servicios seguirán disponibles a través de las plataformas digitales de la corporación.

BBC Scotland, dedicado a la audiencia escocesa, continuará en iPlayer, el servicio de video bajo demanda de la BBC. Además, parte de su programación se emitirá en las desconexiones territoriales de BBC One y BBC Two.

La BBC cerrará BBC Three, BBC Scotland y Radio 4 Extra a mediados de 2027 como parte de su plan para reducir gastos. Foto: Justin TALLIS / AFP.
La BBC cerrará BBC Three, BBC Scotland y Radio 4 Extra a mediados de 2027 como parte de su plan para reducir gastos. Foto: Justin TALLIS / AFP.

Por su parte, BBC Three, orientado principalmente al público joven, mantendrá sus contenidos en iPlayer y otras plataformas, como YouTube. Los programas de Radio 4 Extra, especializada en ficción, comedia y entretenimiento, pasarán a BBC Sounds, el servicio digital de audio de la corporación.

Brittin reconoció que la decisión será difícil tanto para las audiencias como para los trabajadores afectados, aunque destacó que una parte importante de la programación seguirá disponible en los servicios digitales de la BBC.

Recortes de empleos

El pasado 15 de abril, la BBC anunció su objetivo de reducir sus gastos en 500 millones de libras durante los dos años siguientes. La corporación adelantó entonces que el plan implicaría la eliminación de entre 1,800 y 2,000 puestos de trabajo, cerca del 10% de su plantilla.

Con información de EFE.

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