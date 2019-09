Reportes de inteligencia filtrados indican que el ilegítimo gobierno de Nicolás Maduro ampara a rebeldes colombianos en territorio venezolano, de acuerdo con una revista de noticias. Funcionarios colombianos señalaron que tal información coincide con las acusaciones que presentarán este mes ante Naciones Unidas.

La revista Semana publicó el domingo un artículo que cita documentos que presuntamente muestran que un funcionario militar venezolano de alto rango ordenó a los generales brindar apoyo al llamado “ Grupo Rojo ” en zonas de entrenamiento en Venezuela.

Semana no reveló cómo obtuvo los documentos venezolanos, y The Associated Press no pudo verificar la veracidad del artículo.