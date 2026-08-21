Seguro Social confirma pago para septiembre: hasta US$994 por persona. El depósito está dirigido a personas con ingresos y recursos económicos limitados (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Seguro Social confirma pago para septiembre: hasta US$994 por persona. El depósito está dirigido a personas con ingresos y recursos económicos limitados (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Judith Vicente
mailJudith Vicente

Millones de personas en Estados Unidos esperan cada mes recibir los pagos de , toda vez que para muchas de ellas se ha convertido en su única fuente de ingresos, pues con ese dinero cubren gastos de alimentación, transporte, salud y otras necesidades básicas. Debido a que los depósitos se distribuyen entre distintos grupos de beneficiarios, hay un sector específico que podría obtener hasta US$994 el 1 de septiembre de 2026. El los siguientes párrafos te contamos de quiénes se trata.

Averigua qué requisitos debes cumplir para recibir hasta US$994 en septiembre (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Averigua qué requisitos debes cumplir para recibir hasta US$994 en septiembre (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ GRUPO DE BENEFICIARIOS RECIBIRÁ HASTA US$994 DEL SEGURO SOCIAL EL 1 DE SEPTIEMBRE?

Los beneficiarios que recibirán hasta US$994 del Seguro Social el 1 de septiembre son quienes forman parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), dirigido a ciudadanos con muy bajos ingresos y recursos limitados que además cumplen con ciertos requisitos.

En general, el SSI está dirigido a personas de 65 años o más, personas ciegas y adultos o niños con una discapacidad física o mental. En el caso de los adultos menores de 65 años, la condición debe limitar significativamente su capacidad para trabajar y haber durado, o esperarse que dure, al menos 12 meses o ser potencialmente mortal. Para ser elegible, también deben tener ingresos y recursos económicos limitados; en el caso de los menores, se toman en cuenta además los ingresos y recursos de su familia.

¿QUÉ CANTIDAD RECIBEN LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?

Con el incremento del ajuste por costo de vida (COLA) en 2.8%, los beneficiarios de la SSA reciben un poco más en sus depósitos este 2026:

ConceptoMonto
Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI US$737
Monto máximo para un solicitante individualUS$994 por mes
Monto máximo para las parejas elegibles (pajo conjunto)US$1,491

OJO: se pagará hasta 498 dólares para una “persona esencial” que cuida al beneficiario (alguien que vive con él y le brinda cuidados o apoyo continuo, y que cumple ciertas condiciones que marca la ley). El sistema permite un pago adicional al monto básico de SSI para cubrir a esa persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal de SSI.

¿QUÉ FECHAS SE DEPOSITAN LOS PAGOS DEL SSI EN LO QUE QUEDA DE 2026?

A continuación, las fechas de depósito del SSI de todo lo que queda de este 2026:

  • Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026
  • Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026
  • Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)
  • Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026

SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA, ¿QUÉ HACER?

  • Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
  • Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
  • Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO?

  • Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.
  • Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.
  • Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.
  • Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.
Los pagos de SSI suelen realizarse el primer día de cada mes; cuando coincide con un feriado federal o fin de semana, el depósito puede adelantarse al día hábil anterior (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Los pagos de SSI suelen realizarse el primer día de cada mes; cuando coincide con un feriado federal o fin de semana, el depósito puede adelantarse al día hábil anterior (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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