Millones de personas que reciben beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA) esperan los depósitos correspondientes a noviembre de 2026. Debido a que la agencia federal establece distintas fechas de pago, conocer el calendario permite a los beneficiarios planificar sus gastos. A continuación, te explicamos cuándo se realizará el primer depósito, quiénes lo recibirán y por qué no habrá pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Saber la fecha de pago del Seguro Social ayuda a planificar los gastos del mes (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿CUÁNDO LLEGA EL PRIMER PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE NOVIEMBRE DE 2026?

La SSA distribuye los pagos del Seguro Social en distintas fechas del mes entre jubilados, personas que reciben beneficios por discapacidad (SSDI), cónyuges sobrevivientes y otros dependientes elegibles. El calendario depende de factores como la fecha de nacimiento y el momento en que comenzaron a recibir los beneficios. En noviembre de 2026, el primer depósito se realizará el martes 3 y estará dirigido a quienes reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997, así como a quienes cobran tanto este beneficio como la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) .

Por su parte, quienes cobran según el calendario de cumpleaños y nacieron entre los días 1 y 10 recibirán su pago el martes 10 de noviembre . El depósito se adelantará un día porque el miércoles 11 es el Día de los Veteranos, feriado federal en Estados Unidos.

LA RAZÓN POR LA QUE NO HABRÁ DEPÓSITO DE SSI EN NOVIEMBRE DE 2026

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) no recibirán un depósito durante noviembre de 2026. Esto no significa que se suspenderá su beneficio, sino que el pago correspondiente a ese mes se adelantará al viernes 30 de octubre.

¿La razón? El 1 de noviembre cae domingo. Cuando la fecha de pago coincide con un fin de semana, el depósito se realiza el día hábil anterior.

El SSI está dirigido a personas de 65 años o más, personas ciegas y adultos o niños con una discapacidad física o mental que tengan ingresos y recursos económicos limitados. En el caso de los adultos menores de 65 años, la condición debe limitar significativamente su capacidad para trabajar y haber durado, o previsiblemente durar, al menos 12 meses, o ser potencialmente mortal. Para determinar la elegibilidad de los menores, también se consideran los ingresos y recursos de su familia.

Los beneficiarios de SSI no recibirán sus beneficios en noviembre (Foto: Pexels / Imagen referencial)

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Quienes aún reciben cheques impresos deben considerar que la entrega puede tardar hasta tres días hábiles.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

Recuerda que debes tener a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO

Feriados o fines de semana: cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original.

cuando el 1 de cada mes cae en sábado, domingo o feriado federal, la SSA suele mover el pago de la SSI al día hábil anterior. Algo similar ocurre con el resto de beneficiarios del Seguro Social: si la fecha programada de depósito coincide con un día festivo, el dinero suele acreditarse antes. Esto puede generar confusión si la persona espera el depósito en la fecha original. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

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