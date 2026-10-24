El ajuste por costo de vida (COLA) del 3.6% anunciado para el Seguro Social en 2027 ha generado expectativas entre millones de beneficiarios que recibirán pagos más altos el próximo año. En el caso de un trabajador jubilado promedio, el incremento equivaldría a unos US$75 mensuales. Sin embargo, los estafadores pueden aprovechar el interés por este aumento para engañar a los destinatarios y apoderarse de su dinero. Por eso, la Administración del Seguro Social (SSA) lanzó una alerta para ayudar a identificar estos fraudes y explicar cómo protegerse.

Usar nombres de empleados reales o enviar documentos aparentemente oficiales son algunas formas de ganar la confianza de las víctimas (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

EMITEN ALERTA POR ESTAFAS

La Oficina del Inspector General de la Administración de la SSA advirtió sobre una modalidad de estafa relacionada con el aumento por costo de vida (COLA), anunciado el pasado 14 de octubre. Aunque el ajuste comenzará a aplicarse en 2027, conforme al calendario de pagos, la entidad recordó que los beneficiarios no necesitan presentar ninguna solicitud para recibirlo. El incremento representa, en promedio, unos US$75 adicionales al mes para un trabajador jubilado.

Tampoco deben pagar una tarifa ni proporcionar información personal para activarlo cuando gente inescrupulosa se contacte con ellos.

“¡Deténgase! Piense: ¿podría ser una estafa? Reporte posibles estafas relacionadas con el Seguro Social en https://ow.ly/NY8451006O1 o llame al 1-800-269-0271. Más información: https://ow.ly/eELT51006O0”, publicó en su página oficial de Facebook.

¿DE QUÉ FORMA FUNCIONA LA ESTAFA?

Los estafadores contactan a las personas por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico, redes sociales o correo postal para robar dinero o información personal. Para ello, se hacen pasar por empleados de la Seguridad Social u otra agencia gubernamental y afirman que pueden aumentar los pagos o activar el ajuste por costo de vida (COLA).

Durante esa comunicación, estos delincuentes pueden pedir a las víctimas que paguen una tarifa, que cambien su depósito directo o convencerlas de que compartan información personal o financiera. Algunos envían enlaces a sitios web que parecen oficiales o les piden que descarguen software, incluso pueden usar los nombres o cargos de empleados gubernamentales reales, enviar documentos falsos que parecen legítimos o proporcionar datos personales para que la estafa parezca real.

Ante los intentos de fraude relacionados con el incremento, la entidad recuerda que nadie debe pagar para recibirlo (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

RECOMENDACIONES PARA PROTEGERSE

La Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social (SSA OIG) recomienda tomar precauciones ante comunicaciones sospechosas de personas que se hacen pasar por representantes de la entidad. Estas son algunas medidas para protegerse: