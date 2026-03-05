El cambio de horario en Texas 2026 ha generado dudas entre muchos residentes sobre deberán adelantar o atrasar el reloj este año. Dicho ello, en este artículo encontrarás una explicación clara sobre qué ajuste corresponderá realizar y un repaso completo con toda la información relacionada con el cambio de horario en el estado, para evitar confusiones y planificar con anticipación.

¿Cuándo cambia la hora en Texas en 2026?

En Texas, el inicio del horario de verano 2026 está programado para el domingo 8 de marzo a las 2:00 am, cuando los relojes se adelantan una hora. El regreso al horario estándar se dará el domingo 1 de noviembre, al atrasar el reloj una hora.

Puntos clave en Texas 2026:

Inicio DST: domingo 8 de marzo de 2026 (2:00 am → 3:00 am).

Fin DST: domingo 1 de noviembre de 2026 (2:00 am → 1:00 am).

Texas se encuentra mayormente en Central Time, con una pequeña porción en Mountain Time al oeste, pero ambos husos aplican el mismo patrón de cambio.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: William Fortunato / Pexels)

¿Qué ciudades y regiones de Texas se afectan con el horario de verano?

El cambio de hora abarca todo Texas, incluyendo grandes metrópolis, ciudades industriales y zonas fronterizas. Las actividades económicas, de transporte y entretenimiento se adaptan a la nueva hora durante el periodo de verano.

Tabla con principales ciudades de Texas y su relación con el DST:

Ciudad Zona horaria ¿Aplica DST? Impacto principal Houston Central Time Sí Ajustes en sector energético y portuario. Dallas Central Time Sí Cambios en horarios corporativos y de transporte aéreo. San Antonio Central Time Sí Influye en servicios militares y turísticos. Austin Central Time Sí Impacto en sector tecnológico y gubernamental. El Paso Mountain Time Sí Coordinación con estados vecinos y zona fronteriza.

¿Qué electrodomésticos y relojes debo ajustar en Texas?

En Texas, muchos hogares combinan dispositivos inteligentes con relojes más tradicionales, por lo que el cambio de hora se vuelve una tarea de revisión rápida pero necesaria. No hacerla puede significar desajustes en alarmas, sistemas de riego o aparatos programables.

Relojes y equipos que se suelen ajustar automáticamente:

Celulares, computadoras, relojes inteligentes.

Navegadores GPS y algunos sistemas de infoentretenimiento de autos modernos.

Smart home devices (asistentes de voz, termostatos conectados).

Relojes que normalmente requieren ajuste manual:

Relojes del horno, microondas y refrigeradores con display.

Relojes del auto en modelos sin conexión.

Despertadores básicos, radios-reloj y relojes de pared.