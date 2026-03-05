El cambio de hora previsto para 2026 en Nueva Jersey no se reduce a adelantar o retrasar los relojes. Esta decisión lo pone en sintonía con el horario de Nueva York, mejora la coordinación en el corredor del noreste y genera efectos en la operación de puertos y aeropuertos. Además, modifica la rutina de traslado de millones de personas que viajan a diario, consolidando la relevancia del estado dentro del entramado económico y metropolitano de la Costa Este.

El ajuste del horario de verano en Estados Unidos, con el adelanto de una hora el 8 de marzo y el retraso el 1 de noviembre, exige que residentes y empresas de Newark, Jersey City, Trenton y otras ciudades de Nueva Jersey sincronicen relojes, sistemas de transporte y agendas digitales para garantizar una perfecta alineación operativa con la Eastern Time Zone, optimizar la gestión del tiempo y asegurar la continuidad de sus actividades comerciales y de movilidad.

El objetivo tradicional del horario de verano es ahorrar energía al aprovechar mejor la luz solar durante la tarde, aunque debates actuales destacan efectos mixtos en el sueño, la salud y la economía, y en los últimos años ha crecido la discusión sobre posibles cambios legislativos o eliminación del sistema. (Foto: Mateusz Walendzik / Pexels)

¿Cuándo se aplicará el horario de verano en Nueva Jersey 2026?

En Nueva Jersey, el horario de verano 2026 se activará el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantarán a las 3:00 a. m. El fin del horario de verano llegará el domingo 1 de noviembre de 2026, momento en que los relojes se atrasarán de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. en todo el estado.

Fechas del cambio de horario en Nueva Jersey 2026

Evento Fecha 2026 Hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) Domingo 8 de marzo 2:00 a. m. Adelantar 2:00 → 3:00 a. m. Fin horario de verano Domingo 1 de noviembre 2:00 a. m. Atrasar 2:00 → 1:00 a. m.

¿Qué ciudades de Nueva Jersey se ven afectadas y qué relojes debo cambiar?

El cambio de horario rige en todo el estado de Nueva Jersey, incluyendo ciudades como Newark, Jersey City, Paterson, Elizabeth, Trenton, Camden y Atlantic City. Esto implica ajustes para residentes, empresas, puertos, aeropuertos y servicios de transporte regional.

Dispositivos a revisar en Nueva Jersey:

Relojes de pared, despertadores, relojes de mano sin sincronización automática.​

Electrodomésticos: hornos, microondas, cafeteras programables.​

Relojes de autos y sistemas de infoentretenimiento antiguos.

Sistemas de control de acceso, fichaje y cámaras no conectados a internet.